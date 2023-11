Uusien autojen kauppa vaisua, mutta käytettyjen myynti jatkui vauhdikkaana

Tammi–lokakuussa ensirekisteröidyistä henkilöautoista kolmannes on ollut täyssähköautoja ja viidesosa ladattavia hybridejä. Bensiiniautojen osuus on 40 prosenttia ja dieselautojen kuusi prosenttia.

Henkilöautojen ensirekisteröintejä on tänä vuonna kertynyt lokakuun loppuun mennessä noin 75 000. Se on noin 6 000 autoa enemmän kuin vuotta aiemmin. Vertailukohta on kuitenkin erittäin vaatimaton, sillä viime vuonna ensirekisteröintien määrä jäi pienimmäksi lähes 30 vuoteen.