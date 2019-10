Uusia tietoja Milla Arosen katoamisesta: Kesken varusmiespalvelun kadonneen naisen ruumis on yhä kateissa – poliisi täsmentää henkirikoksesta epäiltyjen määrää

Poliisi ei ole aiemmin kertonut julkisuudessa, onko Arosen ruumista löydetty. Tutkinnanjohtaja Jarkko Toivonen kertoo nyt MTV Uutisille, että ruumis on yhä kateissa. Etsintöjä ruumiin löytämiseksi on tehty kesästä saakka.

Vain yksi epäilty

MTV Uutisten tietojen mukaan Arosen taposta epäilty mies on asunut Somerolla ja menestynyt voimailun saralla.

Epäilty mies on ollut virkavallan kanssa tekemisissä aiemminkin. Mies on tuomittu ainakin törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta.

Iltalehti on kertonut , että mies on Arosen entinen poikaystävä. Poliisi ei ole vahvistanut tietoa.

Poliisi vaikenee tapahtumista yhä

Poliisi on aiemmin kertonut, että poliisilla on käsitys siitä, miten ja missä Arosen epäilty henkirikos on tapahtunut. Asiaa ei ole avattu tarkemmin.