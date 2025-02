USA:ssa julkaistiin uusia Epstein-asiakirjoja: Tällaisia asioita niistä paljastui

Nyt julkaistut asiakirjat ovat vain osa kokonaisuutta ja lisää tietoa on luvassa, oikeusministeri lupaa.

Yhdysvaltain oikeusministeriö julkaisi eilen liudan asiakirjoja liittyen menehtyneen miljardööri Jeffrey Epsteinin seksuaalirikoksiin.

Nyt julkaistut asiakirjat sisältävät lentolokitietoja, todisteaineistolistan, "puhelinluettelon" ja listan hierojista.

Osaa dokumenteista käsitellään vielä uhrien henkilöllisyyden suojaamiseksi, ja lisää julkistuksia on luvassa, oikeusministeri Pamela Bondi huomauttaa.

Bondi lupasi eilen julkaistavien asiakirjojen paljastavan paljon uutta tietoa ja uusia nimiä liittyen Epsteinin seksuaalirikoksiin.

Tiedot ovat jo vuotaneet julkisuuteen

Julkaistut asiakirjat sisältävät tietoa ja nimiä, jotka ovat jo aiemmin vuotaneet julkisuuteen.

Esimerkiksi nyt julkaistussa "puhelinluettelossa", eli henkilöiden yhteistietoja sisältävä kirjassa, on listattu useiden julkisuuden henkilöitä, jotka julkisuudessa on jo aiemmin yhdistetty Epsteiniin.

Listalta löytyvät muun muassa Michael Jackson, Englannin prinssi Andrew, Ivana Trump, Mick Jagger, David Copperfield ja satoja muita.

Epsteinin lähipiiriin kuului useita vaikutusvaltaisia henkilöitä. Maininta asiakirjoissa ei merkitse sitä, että henkilöitä epäiltäisiin rikoksista.

Useat nimekkäät henkilöt ovat muun muassa matkustaneet Jeffrey Epsteinin yksityiskone "Lolita Expressillä". Kuvassa vasemmalla seksuaalirikosvyyhdissä 20 vuoden vankeuteen tuomittu Epsteinin naisystävä Ghislaine Maxwell./All Over Press

Uhrien henkilöllisyyksiä halutaan suojella

Nyt julkaistuissa asiakirjoissa on mukana myös hierojien nimiä sisältävä lista. Kyseinen asiakirjassa on yhteensä 254 nimeä, jotka kaikki on mustattu.

Bondi huomauttaa, että oikeusministeriön julkaisemista asiakirjoista on poistettu tiedot, joista Epsteinin uhrien henkilöllisyyden voisi päätellä.

Oikeusministerin arvion mukaan Epsteinin seksuaalirikoksiin liittyy 250 uhria.

Bondin mukaan lisää asiakirjoja tullaan vielä julkaisemaan, ja nyt julkaistut ovat vain murto-osa kokonaisuutta.

– Julkaistujen asiakirjojen ensimmäinen vaihe valottaa Epsteinin laajaa verkostoa, Bondi huomauttaa.

Oikeusministeriö on pyytänyt liittovaltion poliisia FBI:ta toimittamaan kaikki Epsteiniin liittyvät asiakirjat, joita on vielä tuhansia sivuja. FBI:lle on annettu takaraja toimittaa materiaali 28. helmikuuta mennessä.

– Ministeriö on edelleen sitoutunut avoimuuteen ja aikoo julkaista loputkin asiakirjat, kun ne on tarkistettu ja muokattu Epsteinin uhrien henkilöllisyyden suojaamiseksi, Bondi sanoo.

Ministeriö noudattaa asiakirjoja julkaisemalla presidentti Donald Trumpin määräystä. Trump allekirjoitti viime kuussa määräyksen, jossa virastoja kehotettiin laatimaan suunnitelmat salassa pidettyjen asiakirjojen luovuttamiseksi ja jakamiseksi.