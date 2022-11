Brittihovissa saattaa jälleen kyteä ainekset uuteen Andrew-kohuun – prinssin kerrotaan hapuilevan vanhaa ja kiisteltyä työtehtäväänsä

Brittihovin yksi julkisesti kiistellyimmistä jäsenistä on kuningas Charlesin pikkuveli, 62-vuotias prinssi Andrew .

Sen lisäksi, että Andrew on julkisesti varsin kiistanalainen hahmo, aiheuttaa hän tiettävästi kismaa myös kuninkaallisen perheen jäsenten kesken. Daily Mailin mukaan esimerkiksi se, että Andrew bongattiin hiljattain viettämästä aikaa Windsorin linnassa yhdessä isosiskonsa prinsessa Annen sekä pikkuveljensä prinssi Edwardin kanssa, olisi suututtanut kuningas Charlesin.

The Sun kertoo, että hovissa saattaa kyteä uusi pähkinä purtavaksi Charlesille sekä hänen kruununperijälleen prinssi Williamille , sillä lehden mukaan Andrew olisi vieraillut salaa Bahrainissa ja tämän tähtäävän matkan myötä "epäviralliseksi sovittelijaksi" länsimaiden ja Persianlahden öljyrikkaiden valtioiden välille energiakriisin ajalle. Lehden mukaan tämä olisi tapa, jolla Andrew haluaisi palata julkiseen elämäänsä.

/All Over Press

/All Over Press

Andrew on vieraillut Bahrainissa usein vuosien saatossa ja hänellä on läheiset välit Bahrainin kuninkaalliseen perheeseen.

Lontoossa sijaitseva demokratiaa kannattava ja Bahrainin ihmisoikeustilannetta kritisoinut Bahrain Institute for Rights & Democracy on tuominnut Andrew'n pitkäaikaiset yhteydet valtioon. Ihmisoikeusjärjestön perustajajäsenen Sayed Ahmed Al Wadaein mukaan Andrew'n suhde "Barhainia hallitsevaan korruptoituneeseen perheeseen" on "toksinen ja häpeällinen".