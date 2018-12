Uusi tutkimus julki: Kaupan osuus ruuan hinnasta pienentynyt ja teollisuuden osuus kasvanut

Tutkimuksessa selvitettiin teollisuuden, kaupan ja tuottajien osuutta maito-, liha- ja viljatuotteiden hinnasta.



Jos tarkastellaan esimerkiksi maitotuotteita, teollisuuden suhteellinen osuus kuluttajahinnasta on noussut selvästi, kaupan osuus laskenut ja tuottajan osuus pysynyt suurin piirtein ennallaan. Liha- ja viljatuotteissa toimijoiden osuudet ovat hieman erilaisia, mutta suunta on sama.



Kauppa tinkinyt katteistaan

Tulos näyttäisi todistavan, että kauppa on halpuuttanut ruuan hintaa tinkimällä omista katteistaan.



– Ei välttämättä ole tehnyt muiden kustannuksella paitsi sitä kautta, että ruuan hinta on laskenut ehkä nopeammin kaupan hinnoittelupäätösten takia, toteaa Pellervon taloustutkimuksen (PTT) maatalousekonomisti Johannes Piipponen.



Kauppa pitää johtopäätöstä oikeana.



– Kyllä tämä vahvistaa sen viestin, mitä kaupan yritykset ovat sanoneet eli ovat tinkineet omasta katteestaan ja tehostaneet toimintaansa, sanoo Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto.



Teollisuuden euromääräinen osuus pysyi ennallaan

Koska ruuan hinta on laskenut, ruokaketjun toimijoiden jaettavissa oleva rahamäärä on pienentynyt. Vaikka teollisuuden suhteellinen osuus kuluttajahinnoista on noussut, euromääräinen osuus on pysynyt ennallaan.



– Ennen kuin lähdetään etsimään syyllisiä, että kuka on voittanut ja kuka hävinnyt, kannattaa muistaa, että ruuan hinta on laskenut ja potti jota eri tuottajille jaetaan, vähentynyt. Jos teollisuus on pystynyt pitämään euromäärin osuutensa samana, se kertoo ennen muuta siitä, että muuttuneesta markkinatilanteesta huolimatta teollisuus on pystynyt pitämään sen, arvioi Piipponen.



Elintarviketeollisuuden mielestä tutkimuksesta ei voi tehdä koko elintarviketeollisuutta koskevia johtopäätöksiä.



– Tämä kertoo tilanteesta lokakuussa 2016, jota on verrattu lokakuuhun 2012. Kymmeneltä yritykseltä on kysytty muutaman tuoteryhmän hintoja. Tässä on paljon asioita, joita ei ole huomioitu, esimerkiksi kustannusrakennetta tai kannattavuuden tilannetta ei ole huomioitu tässä tutkimuksessa. Tästä ei kannata tehdä koko elintarviketeollisuutta koskevia johtopäätöksiä, huomauttaa Elintarviketeollisuusliiton (ETL) johtaja Heli Tammivuori.



MTK haluaa kasvattaa tuottajien osuutta

Maataloustuottajien etujärjestön mielestä tuottajien pitäisi saada suurempi osuus ruuan hinnasta.



– Tuottajien osuus on tullut reippaasti alas, se mitä saadaan kokonaisuudessaan markkinoilta. Kyllä me tarvitaan isoa muutoista ruokamarkkinoilla, jotta maatalouden kannattavuutta saataisiin kohdalleen, vaatii MTK:n maatalousjohtaja Johan Åberg.



Kuluttajien näkemys ruuan hinnoista vaihtelee.



– On se aika kohtuullista ollut täällä. Ei hirveen kallista, mutta ei halpaakaan, sanoo Irja Hentunen.



– Liian kallista se on. Tuntuu, että monta kertaa ruoka vie aika paljon sitä budjettia, kun tässä eläkkeellä ollaan jo, moittii Timo Jokinen.



– On osaa hirveästi sanoa, kun asun vielä vanhemmilla ja he maksavat ruuan, mutta on se ehkä vähän kallistunut viime aikoina, uskoo Tuukka Kainulainen.