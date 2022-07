Luken erikoistutkija sanoo Suomessa ruoan olevan kohtuuedullista – ruokajärjestelmää uhkaa kuitenkin monet kriisit

Tutkimuspäällikkö ja erikoistutkija Hanna Karikallio Luonnonvarakeskuksesta (Luke) on sitä mieltä, että Suomessa on edelleen varsin kohtuuhintaista ruokaa.

– Erityisesti, jos suhteutetaan ruokamenot käytettävissä oleviin tuloihin, keskimäärin 12 prosenttia suomalaisten tuloista menee ruokaan. Jos jätetään verot huomioimatta, ruoka on Suomessa kohtuuedullista, Karikallio sanoo.

Karikallion mukaan normioloissa ruoan riittävyyskään ei ole mikään ongelma, mutta ruokajärjestelmää uhkaavat monet kriisit. Siksi on tärkeää, että omavaraisuusaste on korkea.

Suomessa omavaraisuusaste on tällä hetkellä 80 prosenttia, kun esimerkiksi Ruotsissa se on vain 50 prosenttia. Huolta tulevan omavaraisuuden kannalta ovat kuitenkin herättäneet muun muassa maatalouden isot kannattavuusongelmat.

– Ongelmia on ollut jo pitkään, ja tällä hetkellä ollaan kriisissä. Maataloudessa voidaan itse tehdä paljon kannattavuuden parantamiseksi, mutta on syytä tarkastella myös sitä, kuinka ruoan hinta jakaantuu ketjussa ja varmistaa, että se on reilua.