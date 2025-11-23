30-vuotiasta miestä ei ole löydetty.

Poliisi kaipaa yhä havaintoja 30-vuotiaasta Julian Jeronimo Bañuelosista. Viimeinen havainto miehestä on aamuyöltä 2. marraskuuta Helsingin Kalasatamassa. Mies asuu Espoon Otaniemessä.

Kadonneella miehellä on tummat, lyhyet ja kiharat hiukset. Hän on ruumiinrakenteeltaan hoikka. Miehellä on ollut katoamishetkellä yllään tumma vaatetus.



Hänen tiedetään ennen katoamistaan viettäneen aikaa Teurastamon alueella Kalasatamassa.

Viimeinen havainto miehestä on tehty merialueen läheisyydessä, pienvenesatamassa osoitteessa Capellanranta 2.



Poliisi on suorittanut alueella vesistöetsintöjä yhdessä rajavartiolaitoksen kanssa.



Havainnot miehestä pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112. Lisäksi henkilön liikkeistä ennen katoamista voi ilmoittaa poliisin vihjepuhelimeen 0295 438 488 tai sähköpostiin vihjeet.lansi-uusimaa@poliisi.fi.