MTV:n vaalikone: Valtaosa ehdokkaista pitää kalliin ruoan syynä kaupan keskittymistä – ”Samaan aikaan maatalousyrittäjät kamppailevat”

– Inflaatio ja energian hinnan nousu ovat nostaneet ruuan hintaa Suomessa viime aikoina, mutta jo ennen tätä ruoka on ollut meillä kalliimpaa kuin monissa muissa EU-maissa, kirjoittaa esimerkiksi vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson, joka oli väittämästä jokseenkin samaa mieltä.

– Samaan aikaan maatalousyrittäjät kamppailevat omien tilojensa jatkon kanssa, kun heille jäävä osuus ei aina ole riittävä suuri kannustamaan ruuan viljelyn jatkamiseen. Yksi keskeinen syy tälle on vähittäiskaupan voimakas keskittyminen, Andersson jatkaa.

– Vastoin monien käsitystä, kilpailu päivittäistavarakaupassa on ainakin suuremmissa asutuskeskuksissa todellista ja kovaa, vastasi puolestaan väitteestä jokseenkin eri mieltä oleva kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz.

Päivittäistavarakauppa: Ruoan hinta nousi Suomessa viime vuonna EU:n keskiarvoa vähemmän

Ylen MOT kertoi viime vuonna, että päivittäistavarakaupoilta on viime vuosina ollut vaikeaa saada aineistoa liittyen tuotteiden sisäänostohintoihin eli hintoihin, joilla kaupat ostavat tuotteet teollisuudelta.

Tämä on vaikeuttanut sen tutkimista, mistä tuotteen hinta muodostuu ja millainen on kaupan osuus hinnasta verrattuna esimerkiksi alkutuotannon eli maatalouden osuuteen.

– Yritykset joutuivat itse arvioimaan, voivatko he kilpailulainsäädännön vuoksi antaa näitä tietoja tutkimuslaitokselle, Luoto selittää.

Viime vuonna aiheesta käynnistettiin kuitenkin jälleen tutkimus, jonka toteuttaa Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV). KKV:llä on kuluttajansuojan toteutumista valvovana viranomaisena oikeus pyytää tietoja.

– Kun on viranomaistaho, jolla on oikeus saada tiedot, yritysten ei tarvitse tehdä sitä arviointia itse, vaan he voivat vaan antaa tiedot, Luoto sanoo.