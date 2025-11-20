Satamaparturi Maire Heirmann työskentelee edelleen vaikka hän on pian jo 97-vuotias. Kanta-asiakkaista osa jo hoivakodissa.

Sanotaan, että myönteinen elämänasenne ja iloinen mieli pitävät virkeänä. Tämä toteutuu ainakin Kokkolassa Ykspihlajan satamassa jo yli 80 vuotta parturina työskennelleen Maire Heiermannin kohdalla, joka vieläkin ottaa vastaan asiakkaita tutussa parturiliikkeessään.

Osa kanta-asiakkaista on jo poissa.

– Ne kaikki alkavat olla haudassa tai hoivakodeissa jo minun asiakkaani.

Maire täyttää vuodenvaihteen jälkeen 97 vuotta. Hän aloitti parturin uransa satamassa äitinsä liikkeessä jo pikkutyttönä ja edelleen mennään samoilla kalusteilla.

– Äiti on ostanut nämä vuonna 1925, vanhana jo silloin.

Asiakaskunta on satamassa ollut aina laaja.

– Siellä oli tullit ja luotsit ja poliisit ja rautatieläisten ja konttorin henkilökunta ja satamatyöläiset ja sitten vielä merimiehet, Heiermann luettelee.

Maailman muutos on aina näkynyt asiakaskunnassa.

– Saksalaisia, turkkilaisia ja kreikkalaisia laivoja oli hirveästi. No sitten kun sota loppui, loppuivat saksalaiset laivat ja englantilaiset laivat tulivat tilalle.

