Digitaalinen henkilöllisyystodistus tulossa käyttöön ensi vuonna – tällaisia muutoksia on luvassa

– Uudistus toimii osana laajempaa kokonaisuutta, jonka tarkoituksena on uudistaa perustavanlaatuisesti koko sähköisen asioimisen tapaa myös EU:ssa.

Hallituksen esitys menee seuraavaksi eduskunnan käsiteltäväksi ja lain on tarkoitus tulla voimaan syyskuussa 2023.

Sovellusten kehittäminen jo pitkällä

Sovelluksia kehittävän Digi- ja västötietoviraston mukaan digitaalisen henkilöllisyystodistuksen kehittäminen on jo pitkällä.

– Testikäyttäjinä on sekä organisaatioiden edustajia että kansalaisia ja heitä edustavia järjestöjä. Palautetta on saatu paljon, ja se on auttanut meitä löytämään parhaat mahdolliset ratkaisut, jotta sovellukset palvelevat useimpia, kertoo johtaja Riitta Partala Digi- ja väestötietovirastosta tiedotteessa.