Lompakossa oleva digitaalinen henkilöllisyystodistus ei toimi matkustusasiakirjana.
Älypuhelimella käytettävä eurooppalainen digitaalinen identiteettilompakko julkaistaan ensi vuoden lopussa, kertoo Digi- ja väestötietovirasto (DVV).
Sovellus kokoaa yhteen viralliset todistukset sekä tarjoaa tavan tunnistautua ja jakaa tietoa digitaalisesti.
Lompakkosovellus toimii vahvan tunnistautumisen välineenä koko Euroopan unionin alueella.
Julkaisuhetkellä joulukuussa 2026 lompakossa on tarkoitus olla digitaalinen henkilöllisyystodistus. Kyseessä on passiin ja henkilökorttiin rinnastettava virallinen asiakirja, mutta se ei toimi matkustusasiakirjana.
Lähivuosina lompakkoon on tarkoitus tulla käyttöön myös mobiiliajokortti. Kehitys odottaa tällä hetkellä EU:n ajokorttidirektiivin hyväksyntää ja kansallisen lainsäädännön määrittelyä.