Uusi kuva paljastaa "jumalan käden" syvällä avaruudessa

Yhdysvaltalainen yöllisen optisen tähtitieteen keskus on julkaissut kuvamateriaalia noin 1 300 valovuoden päästä Puppiksen tähdistössä näkyvästä aavemaisesta kädestä, joka näyttää nousevan tähtien välisestä aineesta ja kurottautuvan kohti kosmosta, kertoo CNN .

Kuvan on ottanut kamera, joka on asennettu Víctor M. Blancon, neljämetriseen teleskooppiin chileläisessä observatoriossa, kertoo NSF NOIRLab .

Kuvassa ei kuitenkaan näy kenenkään käsi vaan kyseessä on tähtien muodostusalue CG4. Se on yksi monista Linnunradassa esiintyvistä kohdista, joita kutsutaan kometaarisiksi globuleiksi, koska niiden muoto on samanlainen kuin pyrstötähdillä.