Jättimäinen planeetta löytyi väärästä paikasta – löytö haastaa vallitsevaa teoriaa planeettojen muodostumisesta

"Tällaisia planeettoja ei pitäisi olla olemassa"

– Yleinen käsitys on ollut, ettei tällaisia planeettoja ole olemassa. Emme ole kuitenkaan voineet olla varmoja, koska pienet tähdet ovat hyvin himmeitä, minkä takia niitä on vaikea tutkia, vaikka ne ovat paljon yleisempiä kuin Auringon kaltaiset tähdet, Wheatley kertoo.

GJ3512:n massa on planeetta GJ3512b:tä suurempi, mutta niiden välinen kokoero on pienempi kuin Auringon ja Jupiterin välinen. Havaitun tähden massa suhteessa planeettaansa on korkeintaan 270-kertainen, kun Auringon massa verrattuna Jupiteriin on noin 1050-kertainen.