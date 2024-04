Ikivanha mysteeri ehkä ratkaistu – tutkimus mullistaa tiedon ilmakehän toiminnoista

The Independet-lehti kertoo Yhdysvaltalaisen Massachusetts Institute of Technologyn (MIT) tutkimusryhmän paljastaneen "fotomolekyylivaikutukseksi" kutsutun prosessin, joka osoittaa ensimmäistä kertaa, että vesi voi haihtua ilman lämmönlähdettä pelkän valon avulla.

Mullistavaa tietoa

Tutkijat ja ilmastoasiantuntijat ovat pohtineet vuosikymmeniä ristiriitaa siitä, miten pilvet voivat imeä enemmän valoa kuin periaatteessa on mahdollista.

– Havainto valon haihduttavasta vaikutuksesta lämmön sijasta tarjoaa mullistavaa tietoa valon ja veden vuorovaikutuksesta, Purduen yliopiston konetekniikan professori Xiulin Ruan kommentoi The Independentille.

Tiedosta hyötyä laajalti

Löytö voi vaikuttaa kaikkeen ilmastonmuutoslaskelmista sääennusteisiin ja avata uusia käytännön sovelluksia esimerkiksi energian ja puhtaan veden tuotantoon, The Independent kirjoittaa.

Tutkijoiden mukaan fotomolekulaarinen vaikutus ei tapahdu vain laboratorio-oloissa, vaan on yleinen luonnossa.

Tulokset julkaistiin aiemmin huhtikuussa Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) -lehdessä.