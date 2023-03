Uusi kausi alkaa! Tässä ovat Maajussille morsian maailmalla -ohjelman tähdet

MTV:n Maajussille morsian maailmalla -sarja saa to 13.4. alkaen kaivattua jatkoa, kun neljä uutta, rohkeaa maajussia eri puolilta Eurooppaa etsii rakkautta Suomesta.

Sarjan toisella kaudella tapaamme matkoillaan Suomeen ihastuneen Francescon Italiasta, Suomessa aiemmin asuneen Sinanin Turkista, suomalaisen ex-vaimonsa kautta Suomeen tutustuneen Asgeirin Norjasta sekä suomenruotsalaisen Annin , joka on asunut jo kolme vuosikymmentä Islannissa.

Hauskojen aktiviteettien lomassa keskustelut kääntyvät tulevaisuuden haaveisiin – ja suunnitelmiin. Olisiko muutto toiseen maahan – ja maaseudulle mahdollinen? Ryhmätreffien jälkeen on jälleen valinnan aika, kun maajussit esittävät kutsun heille kirjoittaneille tulla tutustumaan omaan elämäänsä.

Maajussille morsian maailmalla -sarjan uusi kausi on täynnä yllätyksiä niin maajusseille, puolisoehdokkaille kuin katsojillekin. Kuinka hyvin Amorin nuoli lentää maailmalle tällä kertaa?

– Kauden aikana nähdään upeita maisemia ja tavataan ihania tyyppejä, sekä ehdokkaissa että maajusseissa. On ihanaa, että maajussit ovat keskenään hyvin erityyppisiä ihmisiä erilaisista ympäristöistä. Tällä kaudella näemme todellista maatilan elämää eri maailman kolkissa, ja mahtavaa on myös se, että mukana on maajussitar, joka puhuu suomea. Oman twistinsä tuo tietenkin kielimuuri, jota esiintyy jonkin verran puolin ja toisin, mutta oli ihana huomata, kuinka mukaan mahtuu siitä huolimatta tunteita hyvin laajalla skaalalla, Pimiä kertoo.