Tähtiloistetta ja kutkuttavia uutuuksia – tässä ovat MTV:n syksyn ohjelmat!

TTK: Tähtiopettajaa etsimässä

31.7. alkaen

MTV Katsomo

Uusi TTK-tähtiopettaja saa paikan! Suomen taitavimmat tanssiammattilaiset joutuvat elämänsä kovimpaan tulikokeeseen, kun Tanssii Tähtien Kanssa -tuomari Helena Ahti-Hallberg ja tähtiopettaja Jutta Helenius etsivät uutta tähtiopettajaa TTK-parketille. Tällä kertaa pelkät timanttiset tanssitaidot eivät riitä – paikan saa se, joka hurmaa ennen kaikkea persoonallaan ja opetustaidoillaan. Opettajakokelaat tanssivat tiensä haasteesta toiseen, kunnes jäljellä on enää kokelaiden kirkkain kärki.

Tanssii Tähtien Kanssa

28.8. alkaen

MTV3 ja MTV Katsomo

Tanssii Tähtien Kanssa valloittaa sydämemme jälleen! Rakastetun ohjelman 15. kausi polkaistaan syksyllä vauhtiin rytinällä, kun 11 uutta ja upeaa tähtioppilasta hyppää elämänsä seikkailuun taidokkaiden tanssiopettajien opastuksella. Tavoite on kaikilla sama: hurmata koko Suomen kansa, tanssimalla totta kai! Myös parketin laidalla puhaltavat uudet tuulet, kun loistelias TTK-konkari Vappu Pimiä saa vierelleen uuden uljaan juontoparin. Pestin pokkaa ansaitusti viime kauden TTK-voittaja Ernest Lawson. Jotain tuttuakin laidalta löytyy: tähtiparien taitoja tiirailee terävällä katseellaan ja ainutlaatuisella asiantuntijuudellaan tuomaritrio Jukka Haapalainen, Helena Ahti-HallbergsekäJorma Uotinen.

Tanssikupla

29.8. alkaen

MTV Katsomo

Se, mikä tapahtuu TTK-kulisseissa ei todellakaan jää vain kulisseihin! Siitä huolen pitää suursuosion saanut Tanssikupla-ohjelma, joka seuraa tähtiparien jokaista askelta heidän tanssimatkallaan niin treenisaleilla kuin suorissa lähetyksissä. Pääsemme mukaan harjoitusten hikisimpiin hetkiin, parhaisiin läppiin sekä livelähetysten jännitykseen ja tunteiden purkaukseen juuri ennen H-hetkeä sekä sen jälkeen. Hyppää siis mukaan tähtiparien unelmien seikkailuun, josta ei iloa, kyyneliä ja uusia ystäviä puutu.

The Harlins

24.8. alkaen

MTV Katsomo

Renny ja Johanna Harlinin vauhti ei hiljene heistä kertovan The Harlins -sarjan toisellakaan kaudella, vaan elämä heittää edelleen eteen järkälemäisiä tapahtumia. Tärkein asia Harlinien elämässä on Johannan raskaus ja vauvan odotusta seurataankin läpi koko kauden. Heti ensimmäisistä jaksoista alkaen päästään näkemään erittäin henkilökohtaista materiaalia, jota Renny ja Johanna ovat itse kuvanneet raskauden alkuvaiheessa. The Bricklayer -elokuvan kuvaukset työllistävät koko perhettä Kreikassa. Lisäksi edessä on muutto uuteen kotikaupunkiin Miamiin ja raskauden loppuviikkoja sävyttää asettautuminen uusiin maisemiin ja elämänmuutokseen valmistautuminen.

Maajussille morsian

29.8. alkaen

MTV3 ja MTV Katsomo

Maajussille morsiamen 15. kaudella sydämensä avaa jälleen uusi joukko maajusseja ja maajussittaria. Perinteisten kasvinviljely- ja karjatilojen lisäksi mukana on myös kesäkukkaviljelyä, poronhoitoa ja kotieläinpihaa. Maajussit ovat ikähaarukaltaan 23–40 -vuotiaita ja tiloja löytyy ympäri Suomea. Pohjoisin tila sijaitsee Sodankylässä ja etelässä päästään käymään aivan länsirannikon Laitilasta itärajalle Kiviapajaan asti. Maajussit ovat monessa eri elämäntilanteessa, mutta kaikki valmiita löytämään vierelleen puolison jakamaan niin arkea kuin elämän tähtihetkiäkin ja monilla on myös perheen perustaminen tulevaisuuden toiveissa. Kaikki heistä lähtevät nyt rohkein mielin etsimään kumppania, joka täyttäisi maatalon tosirakkaudella. Ohjelman juontaa Vappu Pimiä.

Suomen kaunein koti

30.8. alkaen

MTV3 ja MTV Katsomo

Suomalaisten koteja on monenlaisia sisustustyyliltään ja arkkitehtuuriltaan. Mutta kenellä on koko Suomen kaunein koti? Se selviää syksyllä 2022 esitettävässä Suomen kaunein koti -ohjelmassa. Ohjelman tuomareina nähdään tutut asumisen ammattilaiset: toimittaja Hanna Sumari, sisustusarkkitehti Tero Pennanen ja arkkitehti Sini Rainio. Suomen kaunein koti valitaan yleisöäänestyksellä 10 finalistin joukosta.





Ensitreffit alttarilla

30.8. alkaen

MTV3 ja MTV Katsomo

Rakastettu Ensitreffit alttarilla tulee taas! Rohkeat sinkut astuvat alttarille tuntemattoman kanssa ja heittäytyvät yhteiseen seikkailuun toiveissaan elämänmittainen parisuhde. Rakkauden kuohuissa heitä auttavat tutut asiantuntijat pastori Kari Kanala ja ratkaisukeskeinen terapeutti Hanna Myllymaa, sekä uutena asiantuntijana erityistason seksuaaliterapeutti Tapani Alanen.

Sarjan yhdeksännellä kaudella keskeisinä teemoina käsitellään yhteistä elämää ja arkea, sekä läheisyyden ja kipinän merkitystä. Parit muuttavat yhteen ja kohtaavat yhdessä niin arjen haasteet kuin juhlahetketkin. Kauden aikana pohditaan myös, miten erilaisten elämäntilanteiden yhteentörmäys vaikuttaa parisuhteeseen.





Masked Singer Suomi

syyskuussa

MTV3 ja MTV Katsomo

Suomen suosituimman arvausohjelman Masked Singer Suomen neljännellä kaudella tullaan näkemään 12 uutta hahmoa, joista yksi voittaa kultaisen maskin! Ketkä julkisuudesta tutut henkilöt ovat tällä kertaa lähteneet mukaan, ja kuinka kauan menee ennen kuin heidän todellinen henkilöllisyytensä selviää? Värikkäiden lavaesitysten, monipuolisen musiikin, haastavien vihjeiden ja joka ilmansuuntaan sinkoilevien arvauksien lisäksi luvassa on yllätyskäänteitä. Mitään ei tehdä helpoksi, kun koko Suomi ryhtyy jälleen kysymään Maria Veitolan, Jenni Kokanderin, Christoffer Strandbergin ja Janne Katajan avulla: kuka on maskin takana? Ohjelman isäntänä toimii Ile Uusivuori.

Posse

syyskuussa

MTV3 ja MTV Katsomo

Perjantai-iltojen ikoni, pelastaja ja yllättäjä Posse juhlii kymmenettä kauttaan. Luvassa on kavalkadi kaikkea P-O-S-S-E-A. Stuntit palaavat! Suihkurallit palaavat! Sketsit palaavat! Mitä tapahtuu sadannessa lähetyksessä? Se jää nähtäväksi syksyllä, kun Kalle, HP, Jarppi, Viivi, Veronica, Jaska ja Aku laittavat syksyn pisimmät ja parhaimmat juhlat pystyyn studiossa!

Kummit Live: Elämä Lapselle

syyskuussa

MTV3 ja MTV Katsomo

Kummit Live: Elämä Lapselle -hyväntekeväisyyskonsertti pienten potilaiden asialla esitetään tänäkin syksynä suorana lähetyksenä MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa. Luvassa on ilta täynnä upeita esityksiä Suomen suosituimmilta artisteilta, koskettavia potilastarinoita sekä ajankohtaista tietoa lasten ja nuorten terveydestä sekä työstä sen eteen.





Koko Suomi leipoo

syyskuussa

MTV3 ja MTV Katsomo

Jälleen kerran taitavat kotileipurit kohtaavat rakastetussa Koko Suomi Leipoo -ohjelmassa. Tälläkään kertaa leipurit eivät tule pääsemään helpolla tässä jauhoja pöllyävässä kilpailussa. Tekniset tehtävät haastavat jälleen uuden äärelle, ja taidonnäytetehtävien vaativat vaiheet yllättävät niin katsojat kuin itse leipuritkin. Ohjelmaan on jälleen saapumassa leipureita ympäri Suomea, ja jokaisella on suuri palo päästä esittelemään taitojaan ja haastaa itsensä sekä tietysti voittaa koko kilpailu. Tällä kaudella kotileipureiden osaaminen niin reseptien kuin koristelunkin osalta on erittäin kovatasoista, joten ei voi kuin jännityksellä arvailla, kenet palkitaan seuraavaksi Suomen parhaaksi kotileipuriksi. Ohjelman juontaa Anne Kukkohovi ja leipomukset arvioi tuttu kaksikko Toni Rantala ja Markus Hurskainen.

Joonas Nordman Show

syyskuussa

MTV3 ja MTV Katsomo

Joonas Nordman Show palaa lauantai-iltoihin suurempana ja hauskempana kuin koskaan. Joonas Nordmanin luotsaama humoristinen keskusteluohjelma käsittelee mielenkiintoisimmat ilmiöt ja puhutuimmat aiheet, hauskalla ja oivaltavalla tavalla. Illan aikana studioon saapuu kiinnostavia julkkisvieraita, jotka pääsevät myös heittäytymään mitä erikoisimpiin peleihin ja haasteisiin. Show saa myös viimein kauan kaivatun live-yleisönsä. Illan musiikista vastaa Katja Lapin Houseband.



Olet mitä syöt

myöhemmin syksyllä

MTV3 ja MTV Katsomo

Olet mitä syöt palaa ruutuun hyvinvointilääkäri Pippa Laukan luotsaamana. Kauden aikana nähdään kahdeksan erilaista tarinaa, joissa julkisuuden henkilöt parantavat elintapojaan ja terveyttään. Pippa Laukka tapaa henkilön, joka herää keskellä yötä syömään ja tekemään töitä, ja toisen, joka uskoo olevansa kuolematon, koska on jo selvinnyt niin monista haasteista. Yksi osallistujista ei tiedä, mitä normaali ruoka on, ja toisen kohdalla selvitetään, onko kovaa ja tavoitteellisesti treenaava sittenkään aina yhtä kuin terveellinen. Millaisia muutoksia nähdään kahdeksan viikon aikana, kun Pippa Laukka asettaa osallistujille uudet säännöt syömiseen, liikkumiseen ja lepoon?

Supernanny Suomi

myöhemmin syksyllä

MTV3 ja MTV Katsomo

Suomalaisten perheiden sankari, SupernannyPia Penttala palaa opastamaan perheitä uuteen parempaan arkeen. Jämäkän lempeä Pia avaa uusia näkökulmia vanhemmuuteen ja auttaa säännöillään rajojen asettamista rakkauden rinnalle. Luvassa on kovaäänistä kapinaa ja sykähdyttäviä hetkiä, kun perheissä pistetään arki järjestykseen ja sääntöjä uusiksi. Ohjelmasarjan neljännellä kaudella niin rikkonaiset yöt kuin kasvatuserotkin ajavat vanhempia uupumuksen partaalle. Tällä kaudella tapaamme myös isovanhempia, joiden kasvatuksellinen merkitys korostuu etenkin tiiviimmässä yhteiselossa. Kun vanhemmuuden kipukohtia ja menneisyyden solmuja aletaan purkamaan sydänjuuria myöten, ei kyyneleiltä vältytä.





KIINNOSTAVIA UUTUUKSIA



Hääpäiväkirjat

15.8. alkaen

MTV Katsomo

Uutuusreality Hääpäiväkirjat seuraa neljän tavallisen suomalaisen pariskunnan elämää häiden alkujärjestelyistä aina hääjuhlaan saakka. Katsojat pääsevät näkemään hyvin läheltä, millaisia onnen hetkiä, toiveita, haasteita ja paineita elämän ehkä isoimman askeleen ottaminen tuo tullessaan. Aitoja tunteita ja elämänmakuisia tarinoita ohjelmaan tuovat rohkeasti henkilökohtaisten videopäiväkirjojen muodossa taustoiltaan hyvin erilaisissa elämäntilanteissa olevat pariskunnat. Ohjelman voice overina toimii Esko Eerikäinen.

Somesinkkujen deittipäiväkirjat

25.8. alkaen

MTV Katsomo

Millaisia paineita julkisuus aiheuttaa rakkauden etsinnälle ja parisuhteelle? Miltä tuntuu julkkiksena tutustua uusiin ihmisiin, joilla saattaa olla sinusta mielipide valmiina julkisuuskuvasi kautta? Kuinka helposti luottamus syntyy, ja mitä se vaatii? Sarjassa julkisuudesta tutut sinkut julkaisevat avoimen deitti-ilmoituksen - ja sen myötä suuri sinkkukesä ja julkinen rakkauden metsästys voi alkaa. Tapahtumia taltioidaan kesän ajan päiväkirjakameralla ja lopputuloksena on värikäs, vaiherikas ja intiimi kuvaus kesästä, joka on yhtä tunteiden vuoristorataa ylä- ja alamäkineen.

Ensitreffit alttarilla 2.0

myöhemmin syksyllä

MTV Katsomo ja MTV3

Suomen suosituin parisuhdereality tulee nyt Suomeen 2.0. -versiona! Kuten loppuelämän rakkautta etsiessä pitääkin, mukana on jotakin vanhaa mutta paljon uutta.

Uusien asiantuntijoiden valitsemat parit kohtaavat ensimmäisen kerran alttarilla, josta he pääsevät aloittamaan intensiiviset yhdessäolon kuukaudet, jonka jälkeen edessä on tärkeä päätös. Jatkavatko he yhdessä kohti loppuelämän onnea vai onko edessä ero?

Kaikki pariskunnat asuvat omissa asunnoissaan samassa talossa ja tapaavat toisensa säännöllisesti yhteisillallisilla. Kauden aika parit joutuvat punnitsemaan välitilinpäätöksien merkeissä haluavatko he vielä jatkaa yhdessä? Ennen lopullista päätöstä yhdessäolosta kaikessa mukana ovat rautaiset asiantuntijat hyvin ohjeiden ja oppien kanssa.





Huippumalli haussa

syyskuussa

MTV Katsomo ja MTV3

Huippumalli haussa on ikoninen ohjelma, jossa haetaan mallia, jolla on potentiaalia menestyä sekä Suomessa että kansainvälisesti. Tälle vuosikymmenelle päivitetyllä tuotantokaudella kilpailu on avattu kaikille hakijoille ja haussa on karismaattinen, persoonallinen ja muuntautumiskykyinen tulevaisuuden huippumalli. Kauden aikana kilpailijat pääsevät näyttämään potentiaalinsa erilaisissa haastetehtävissä ja photoshooteissa. Jokaisen viikon huipennuksena nähdään huikea runwayshow, jonka jälkeen joku joutuu jättämään kilpailun. Ohjelmassa mentorina ja päätuomarina toimii kansainvälinen huippumalli ja Huippumalli haussa -ohjelman kolmannella kaudella itse kilpaillut Saara Sihvonen. Ohjelman juontaa Veronica Verho. Vakituomareiden lisäksi ohjelmassa nähdään myös suuri joukko alan kansainvälisiä asiantuntijoita niin valokuvaajina, stylisteinä kuin vierailevina tuomareinakin. Ohjelma perustuu America’s Next Top Model -formaattiin.





Grand Designs Suomi

syyskuussa

MTV3 ja MTV Katsomo

Kunnianhimoisista ja persoonallisista taloprojekteistaan tunnettu asumisen ja arkkitehtuurin ohjelma Grand Designs esittelee vihdoin myös suomalaisia asumisen unelmia. Arkkitehti Samppa Lappalaisen johdolla seuraamme talonrakentajien intohimoprojekteja alusta alkaen suunnittelupöydältä rakennusvaiheiden ja haasteiden kautta valmiiseen unelmakotiin. Mistä talohaaveet saivat alkunsa ja millainen työ unelmien täyttämiseksi on tehtävä? Ja oliko kaikki kova työ sen arvoista?

Eri puolilla Suomea sijaitsevat kohteet edustavat kukin rakentajansa ajatusta ”grandista” – se ei välttämättä ole suurta tai kalleinta vaan jokaisen perheen oma näkemys hyvästä arkkitehtuurista ja asumisesta. Toisille se tarkoittaa ekologisten ratkaisujen korostamista, toisille teknisillä hienouksilla varustettua älykotia tai luonnon helmaan rakennettavaa rauhoittumisen paikkaa. Perheiden haaveiden erilaisuus korostuu myös rakennusmateriaalien valinnassa, kun yhden toiveet täyttää perinteinen hirsirakentaminen tai klassinen tiili, mutta toisten rakennusten ratkaisut löytyvät yksilöllisistä elementtiratkaisuista. Yhteistä kaikille on unelma omasta kodista.

Kaaoksen kesyttäjät

myöhemmin syksyllä

MTV3 ja MTV Katsomo

Kaaoksen kesyttäjät on hyvän mielen realityohjelma, jossa sukelletaan kahdeksan suomalaisen perheen kaoottisiin koteihin ja laitetaan ne uuteen järjestykseen. Aikaa haasteelle on vain viikko! Kaaos kesytetään haastamalla perheet luopumaan 50 % tavaroistaan. Koko omaisuus paljastuu uudessa valossa suureen halliin levitettynä. Koteihin on vuosien varrella hautautunut röykkiöittäin muistoja ja tunnepitoisia esineitä. Niistä luopuminen on vaikeaa ja tarinat niiden takana kipeitäkin. Perheiden setviessä tavarapaljoutta tekee muutostiimi taikojaan tyhjässä asunnossa. Yllätys on täydellinen, kun perheet saapuvat uudelleen organisoituun kotiinsa, jonka he viimeksi näkivät ahdistavana sekasotkuna. Oma koti onkin avara ja raikas – kuin uusi! Niin on myös vuosien painolasteista vapautuneitten asukkaitten mieli!





Vuoroin vieraissa, Maria Veitola

myöhemmin syksyllä

MTV3 ja MTV Katsomo

Olemme saaneet yökyläillä Marian kanssa ympäri maata ja maailmaa, kun lukuisat tunnetut suomalaiset ovat avanneet hänelle ovensa. Nyt Marian on aika kutsua näitä tuttuja kasvoja vastavierailulle omaan kotiinsa Punavuoreen. Maria ja vieras viettävät yhdessä rennon päivän ja muistelevat yhdessä, mitä vieraalle on tapahtunut sitten oman Yökylässä-jakson.







Veitola.doc

myöhemmin syksyllä

MTV3 ja MTV Katsomo

Veitola.doc on journalisti Maria Veitolan ja palkitun dokumenttiohjaajan Sami Kieksin intohimoprojekti, joka syntyi heidän yhteisestä halustaan selvittää, mitä meille on tapahtumassa, kun maailma muuttuu kovaa vauhtia ja Suomi sen mukana. Neliosaisessa dokumenttisarjassa Veitola sukeltaa ajassamme puhututtavien ja ristiriitaisten aiheiden pariin itsensä likoon laittaen tapaamaan ihmisiä, joiden elämässä ilmiöt ovat arkipäivää. Mitä otsikoiden takaa löytyy ja mitä se tarkoittaa sarjan päähenkilöiden elämässä? Sarja tarkastelee aikamme ilmiöitä rohkeasti ja monipuolisesti, vaikeita keskusteluita kaihtamatta.



DRAAMAA & KOMEDIAA



Salatut elämät

8.8. alkaen

MTV3 ja MTV Katsomo

Pihlajakadun syksyssä eletään tunnemyrskyssä. Mikään ei ole entisellään, mutta kun menneeseen ei voi palata, on selviydyttävä eteenpäin. Kestääkö rakkaus, jos sitä vain riittävästi vannoo? Viola ja Mira luulevat suunnan olevan vihdoin ylöspäin, mutta vastatuulta on luvassa. Pääseekö Elina epäreiluuden pyörteestä ulos vai nielaiseeko se hänet kokonaan? Miksi Susu ei vastaa puhelimeen? Kari on salannut jo pitkään asioita, mutta yllättyy kohdatessaan toisen salailijan. Rakastettu Salatut elämät palaa ohjelmistoon kesätauon jälkeen 8. elokuuta





Maria Kallio

29.8. alkaen

MTV3 ja MTV Katsomo

Leena Lehtolaisen rikosromaaneihin perustuva poliisisarja saapuu syksyllä MTV:lle! C More -alkuperäissarja Maria Kallio on kymmenosainen draamasarja poliisista (Elena Leeve), joka haaveilee juristin urasta, mutta päätyy murharyhmän pomoksi Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselle. Rikostutkijantyössään hän osaa laittaa kohtaamansa raakuudet sivuun, mutta yksityiselämässään hän kamppailee tunteiden kovettumisen ja miesystävä-Antin (Markus Järvenpää) perheenperustamishaaveiden kanssa. Tiivis työyhteisö muodostuu Marialle välillä läheisemmäksi kuin oma kumppani ja varsinkin intensiivinen suhde työpari Koivuun (Leo Honkonen) tarjoaa tukea vaikeissa paikoissa.

DikDek – Painajainen majatalossa

syyskuussa

MTV3 ja MTV Katsomo

C More -alkuperäissarja DikDek - Painajainen majatalossa pohjautuu Juha Vuorisen suosittuun DikDek -kirjasarjaan. Sarjassa kirjasarjasta tuttu yksityisetsivä Tapsa Mäkilä lopettaa etsivän tehtävät ja ryhtyy avovaimonsa Annan kanssa pitämään majataloa. Juha Vuorisen tuttu huumori näkyy tässä tavallista suomalaista lämpimästi kuvaavassa sarjassa, jossa sivuluisuun lipsahtavaa huumoria ja sanakäänteitä on tarjolla koko perheelle. Sarjan jaksoissa majatalon vaihtuvat asukkaat järjestävät murtovarkauksia, kiellettyä rakkautta, haamubongausta, sometapahtumia, tanssitreenejä ja panttivankitilanteita. Sarjan pääosissa nähdään Hannu-Pekka Björkman (Tapsa) ja Malla Malmivaara (Anna).

Hautalehto: Kylmä syli

myöhemmin syksyllä

MTV3 ja MTV Katsomo

C Moren katseluennätyksiä rikkonut C More -alkuperäissarja Hautalehto: Kylmä syli nähdään MTV:n syksyn ohjelmistossa. Hautalehto: Kylmä syli on kotimainen kahdeksanosainen rikossarja, jonka pääosassa Antti Hautalehtona nähdään ensimmäisen sarjapääosansa tekevä Mikko Leppilampi. Kylmä syli kertoo nuorten miesten hukkumistapauksista, jotka saavat rikoskomisario Hautalehdon piinaavan epätietoisuuden valtaan. Sarja perustuu kirjailija Christian Rönnbackan suositun Antti Hautalehto -dekkarisarjan neljänteen osaan.

URHEILUA JA ASIAOHJELMIA



Jalkapallon MM-kisat

marras-joulukuussa

MTV3 ja MTV Katsomo

Miesten jalkapallon MM-kilpailut ovat yksi maailman seuratuimmista urheilutapahtumista. FIFAn jalkapallon MM 2022 -kilpailut järjestetään 21.11.-18.12.2022 Qatarissa ja luvassa on yhteensä 64 ottelua. MTV esittää kisat yhdessä YLEn kanssa. Otteluista 22 nähdään suorana MTV:n tv-kanavilta ja maksuttomasta suoratoistopalvelusta MTV Katsomosta sekä maksullisesta C Moresta.

Uutisaamu ja Viiden jälkeen

Läpi kesän jatkuva Uutisaamu tarttuu syksylläkin arkiaamuisin päivän tuoreimpiin uutisiin, urheilutuloksiin ja säätietoihin, ajankohtaisiin tapahtumiin ja ilmiöihin.

Arki-iltojen ajankohtaisin seuralainen, Viiden jälkeen, pitää lyhyen kesätauon ja palaa ohjelmistoon elokuussa. Viiden jälkeen tarjoaa päivän uutiset ja kiinnostavimmat puheenaiheet sekä rennon letkeän tunnelman arjen kiireiden keskelle.

Asian ytimessä

syyskuussa

MTV3 ja MTV Katsomo

Ajankohtaisohjelma Asian ytimessä pureutuu viikon tärkeimpiin teemoihin ja polttavimpiin puheenaiheisiin. Jaakko Loikkasen vieraiksi saapuu suorissa lähetyksissä Suomen eturivin päättäjiä ja parhaita asiantuntijoita. Ajankohtaisten aiheiden ohella ohjelma nostaa esiin omia kokonaisuuksia ja taustoittaa asioita mielenkiintoisten raporttien avulla. Aihealueet voivat olla laajasti politiikasta paikallisempiin puheenaiheisiin, kulttuurista kirjallisuuteen tai uutisista urheilumaailmaan - lähtökohtana on kuitenkin aina ajankohtaisuus ja kiinnostavuus.

Rikospaikka

syyskuussa

MTV3 ja MTV Katsomo

MTV:n pitkäaikainen ajankohtaisohjelma Rikospaikka jatkaa ohjelmistossa syksyllä. Ohjelmaa juontavat pitkän linjan rikostoimittajat Pekka Lehtinen ja Tiia Palmén. Rikospaikassa pureudutaan rikoksiin rikospaikkojen ja studiohaastattelujen kautta.

KANSAINVÄLISIÄ OHJELMIA





Kuninkaallisten käytösopas

16.8. alkaen

AVA ja MTV Katsomo

Kuusiosainen Kuninkaallisten käytösopas (A Royal Guide To) on opas erilaisiin, ehkä hieman tuntemattomampiinkin brittimonarkian tapoihin ja tottumuksiin ja niiden historiaan. Tiesitkö, että kuninkaallisen perheen vihkisormusten on oltava walesilaista kultaa? Tai että perheen vauvat kastetaan Jordan-joen vedellä?

Victoria’s Secretin nousu ja tuho

17.8.

MTV Katsomo

Victoria’s Secretin nousu ja tuho (The Rise and Fall of Victoria’s Secret, 2022) on kolmiosainen dokumenttisarja tunnetusta alusvaatejätistä. Dokumenttisarjan on ohjannut Matt Tyrnauer. Sarjassa käydään läpi Victoria’s Secretin matka postimyyntifirmasta vähittäiskaupan jättiläiseksi ja lopulta suurennuslasin alle joutumisen. Alusvaatefirmaa on syytetty niin naisvihasta kuin seksistisyydestä ja sen mallien on kritisoitu olevan vanhanaikaisesti samasta muotista esimerkiksi vartalotyyppien ja ihonvärin suhteen.





Next Level Chef

syyskuussa

AVA ja MTV Katsomo

Uudessa Next Level Chef -kokkikilvassa viisitoista kokkia kilpailee monipuolisissa ruuanlaittohaasteissa kolmeen kerrokseen rakennetussa keittiössä. Ylin kerros on varusteltu huippuvälinein, keskikerros keskiverrolla ammattilaiskeittiöllä ja pohjakerros on varustelultaan heikoin. Tuomareina ja mentoreina toimivat Gordon Ramsay, Nyesha Arringtonsekä Richard Blais. Voittajakokki saa peräti 250 000 dollarin palkintopotin sekä vuoden mittaisen mentoroinnin tuomarikolmikolta.

Hudson & Rex

syyskuussa

AVA ja MTV Katsomo

Muistatko vielä Poliisikoira Rexin? Sarjauutuus Hudson & Rex -pohjautuu Suomessakin 2000-luvun taitteessa esitettyyn italialais-itävaltalaiseen poliisisarjaan. Nyt maisemat ovat Kanadassa, jossa etsivä Charlie Hudson (John Reardon) ratkoo rikoksia karvaisen kollegansa Rexin kanssa. Rexin roolissa tassuttelee Diesel vom Burgimwald, joka on suoraa sukua Poliisikoira Rexissä näytelleelle saksanpaimenkoiralle. Hudson & Rex -sarjaa on tehty jo neljä tuotantokautta. Suomessa aloitetaan sarja ihan alusta, vuonna 2019 julkaistusta ykköskaudesta.

Virkakoirat

syyskuussa

Sub ja MTV Katsomo

Virkakoirat (Dog Patrol) seuraa tärkeissä tehtävissä työskenteleviä hännänheiluttajia. Virkakoirat suojelevat katuja, vankiloita, lentokenttiä ja luonnonpuistoja yhdessä ihmiskollegoidensa kanssa. Virkakoirien elämää seurataan Subilla ja MTV Katsomossa syyskuusta alkaen.

Elämää äärirajoilla: Alaska

syyskuussa

Sub ja MTV Katsomo

Elämää äärirajoilla: Alaska (Life Below Zero) on useaan kertaan Emmy-palkittu realitysarja Alaskassa asuvien päähenkilöidensä karusta arjesta. Sarjan henkilöt elävät pääasiassa erillään muusta yhteiskunnasta, ja heidän elantonsa on pitkälti luontoäidin armoilla. Subilla arktisiin olosuhteisiin ja siellä pärjääviin ihmisiin tutustutaan sarjan viidennen ja kuudennen tuotantokauden jaksoissa.

Kaaoksen kesyttäjät UK

syyskuussa

AVA ja MTV Katsomo

MTV:n syksyn lifestyleuutuus on myös Kaaoksen kesyttäjät UK (Sort Your Life Out). Oman suomiversionsa syksyllä saavan brittiohjelman puikoissa on Stacey Solomon, joka tiimeineen auttaa perheitä pääsemään eroon kodin kaaoksesta. Kun perheiden kaikki tavarat levitetään yksi kerrallaan suuren varaston lattialle, konkretisoituu heille mitä kaikkea he omistavatkaan ja mistä voidaan hankkiutua eroon.

Puutarhat uusiksi

syyskuussa

AVA ja MTV Katsomo

Väsähtäneet takapihat, rikkaruohoiset puutarhat ja lasten lelujen varastona toimivat nurmikot suunnitellaan ihaniksi kodin jatkeiksi ja vehreiksi paratiiseiksi uutuussarjassa Puutarhat uusiksi (Your Garden Made Perfect). Modernin teknologian avulla asukkaat pääsevät sukeltamaan suunnitelmiin virtuaalilasit päässään ja valitsemaan suosikkinsa taitavien suunnittelijoiden ja viherpeukaloiden ehdotuksista ennen varsinaisia muutostöitä. Puutarhaunelmiin uppoudutaan syksyllä parin tuotantokauden ajaksi.

Kodit uusiksi

myöhemmin syksyllä

AVA ja MTV Katsomo

Kodit uusiksi (Your Home Made Perfect) on Puutarhat uusiksi -sarjan äiti. Ohjelmassa asukkaat pääsevät näkemään nykykotiensa potentiaalin teknologian keinoin. Suunnittelijat laittavat kodit uusiksi asukkaiden silmien edessä, ilman että taloon vielä kosketaankaan. Virtuaalilasein katsottuna saattaa selvitä, että kenties unelmien täydellinen koti onkin jo se, jossa perheet asuvat. Koukuttavaa lifestyleuutuutta on tarjolla useamman tuotantokauden verran syksyn mittaan.

The Case Against Cosby

myöhemmin syksyllä

MTV Katsomo

Kaksiosainen dokumentti The Case Against Cosby lupaa paljastaa uusia kylmääviä faktoja Bill Cosbysta ja häneen kohdistuneista raiskaussyytteistä. Dokumentintekijöillä on ollut yksinoikeus jututtaa Cosbyn oikeuteen haastanutta Andrea Constandia. Constand on ainoa 62 Cosbya syyttäneestä naisesta, joka on onnistunut viemään Cosbyn oikeuteen. Constandin lisäksi dokumentissa haastatellaan muun muassa syyttäjä Gloria Allredia sekä psykiatri Ann Burgessia. Netflixin sarja Mindhunter perustuu Ann Burgessiin.

The Courtship

myöhemmin syksyllä

MTV Katsomo

Miltä näyttäisi rakkausreality, jossa Bachelor törmää Bridgertoniin? Kurkista MTV Katsomon uuteen The Courtship -sarjaan saadaksesi tietää vastauksen! Nykyaikaiseen swaippailukulttuuriin kyllästynyt sinkku, entinen cheerleader ja nykyinen koodari Nicole Rémy asettuu ohjelmassa linnaan 16 potentiaalisen kosiskelijan kanssa. Hovia linnassa pitää Nicolen perhe ja ystävät. Löytyykö muhkeiden iltapukujen, hevosajelujen ja tanssiaisten hyörinän keskeltä tosirakkaus? Ohjelman linna, Castle Howard, on toiminut myös Bridgertonin näyttämönä.

Handmade: Good with Wood

myöhemmin syksyllä

MTV Katsomo

Brittisarjassa yhdeksän käsistään kätevää puuseppää kilpailee Britannian parhaan puusepän tittelistä. Taidot laitetaan testiin suurien töiden ja puuseppien perustaitoja mittaavien yllätyshaasteiden merkeissä. Helen Welchillä ja Alex De Rijkellä on ohjelman tuomareina vaikeita päätöksiä tehtävänään.

Welcome to Norway

myöhemmin syksyllä

MTV Katsomo

Oslo vuonna 2014. Norjalaista liikemiestä puukotettiin kotonaan yhdeksän kertaa. Häntä puukottanut nuori amerikkalainen vapautettiin. Hengissä selvinnyt liikemies tuomittiin vankeuteen. Norjalainen true crime -dokumentti Welcome to Norway pureutuu erikoiseen tapaukseen.

Britannian parhaat pienoismallit

myöhemmin syksyllä

AVA ja MTV Katsomo

Huipputaitavat harrastajat pääsevät kilpailemaan luksuskartanon remontoinnissa ja sisustamisessa hurmaavassa Britannian parhaat pienoismallit -ohjelmassa (The Great Big Tiny Design Challenge). Jujuna on, että kartano on miniatyyrikokoa, nukkekoti. Pieni talo, pikkiriikkiset esineet – suuri haaste! Huone ja viikko kerrallaan vaatimattomasta rakennuksesta kuoriutuu upea koti, jossa kuka tahansa haluaisi asua, jos vain mahtuisi sinne. Luvassa on esimerkiksi art deco -tyylisen kylpyhuoneen rakentaminen, jossa yhtenä vaatimuksena on juokseva vesi kylpyammeeseen. Juontajana on miniatyyri-intoilija, koomikko ja Koko Britannia leipoo -ohjelmastakin tuttu juontaja Sandi Toksvig.

Gregg Wallace minilomalla

syksyllä

AVA ja MTV Katsomo

Brittien MasterChefistä tuttu juontaja Gregg Wallace tekee kolmen päivän viikonloppumatkoja Euroopan suosituimpiin lomakohteisiin. Greggiltä saa napattua täsmävinkit suomalaistenkin suosikkikaupunkeihin, kuten Barcelonaan, Roomaan ja Amsterdamiin. Greggin matkaseurasta nautitaan kahden tuotantokauden verran.





MTV Katsomon syksyssä myös nämä uudet jaksot tutuista ohjelmista:



Sissi, saksalaisdraaman 2. tuotantokausi

Departure, jännityssarjan 3. tuotantokausi

The Rookie, MTV Katsomon sarjakesässä 26. heinäkuuta alkavan sarjan 3. ja 4. kausi

Love Island, USA:n ja Australian 4. tuotantokaudet

Bachelor Uusi-Seelanti, 4. kausi

Life After Lockup, 2. kausi ja sen spinoff-sarja Love During Lockup





ELOKUVIEN YSTÄVILLE