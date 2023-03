Saiko joku maajusseista sydämesi sykkimään? Kirjoita maajussille!

Maajusseista kolme on naisia ja viisi miehiä, ikähaarukaltaan 26-54-vuotiaita. Heidän tiloillaan hoidetaan lypsykarjaa, lampaita ja hevosia ja kasvatetaan viljaa, kaalia ja mansikkaa. Mukana on niin useammassa polvessa tilasta vastaavia kuin tilan hoitoon vasta totuttelevia. Suomen kartta on jälleen katettu tiloilla, joista pohjoisin sijaitsee Simojoella ja eteläisin Nurmijärvellä.

– On mahtavaa lähteä etsimään jälleen maajusseille sitä loppuelämän rakkautta. Viime kauden onnistumiset antavat uskoa siihen, että kaikille on olemassa se oikea ja sen etsimisessä on suuri ilo olla osallisena. Tämän kauden maajussit ja maajussittaret ovat jälleen matkassa avoimin sydämin ja mielin. Osalla on haaveissa perheen perustaminen ja osa etsii tasavertaista ja onnellista suhdetta. Odotan innolla mitä tällä kaudella tapahtuu, ja uskon rakkauden voittavan, Vappu Pimiä kertoo.