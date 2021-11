Muistatko vielä nämä takavuosien rakkautta etsineet maajussit? Heidät kaikki nähdään pian jälleen televisiossa

MTV3-kanavan Maajussille morsianon saanut tänäkin syksynä upean vastaanoton. Kuluvaa kautta on seurannut 2,4 miljoonaa suomalaista. Kukin jakso on tavoittanut yli miljoona katsojaa ja keskikatsojamäärä ollut yli 800 000. Ohjelma on MTV3:n katsotuimpia viihdeohjelmia Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman ja Masked Singer Suomen jälkeen.