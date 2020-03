Uudenmaan eristys ei olisi enää suuri järkytys VR:lle koska suuri osa matkustajia on jo kaikonnut – ”Meidän on pystyttävä tarjoamaan mahdollisuutta matkustaa”

– Jos katsoo meidän matkamääriämme niin käytännössä viimeisen kahden viikon aikana matkamäärät ovat olleet laskussa sellaiset 75-80 prosenttia. Nyt jäljellä on enää 20 prosenttia matkamääristä.

– Jossain määrin eristäminen tulee vaikuttamaan, mutta jäljellä oleva liikenne on juuri tätä työmatkaliikennettä, joten tämä tulee todennäköisesti suhteellisen vähän vaikuttamaan verrattuna siihen muutoksen, mitä on ollut viimeisen kahden viikon aikana, Jansson kertoo MTV Uutisille.

Jansson korostaa sitä, että VR:n olisi pystyttävä pitämään yllä liikennettä ympäri maata myös poikkeusoloissa. Junaliikenteelle on yhä tarvetta, vaikkakin tavallista vähemmän.

– Me olemme jo tehneet sen päätöksen, että perumme noin 15 prosenttia junavuoroista, mutta me ylläpidämme liikennettä kautta Suomen. Nyt arvioidaan ja seurataan tilannetta ja käydään ministeriöiden kanssa keskusteluja.

– Painotan sitä, että VR:n rooli yhteiskunnassa on tosi tärkeä ja nyt on toimittava vastuullisesti ja meidän on pystyttävä tarjoamaan mahdollisuutta matkustaa heille, jotka sitä ehdottomasti tarvitsevat, Jansson sanoo.