Hämmentynyt matkustaja ylitti Uudenmaan rajan junalla, mukana olleet asiakirjat eivät kiinnostaneet ketään – poliisi vastaa: "Joskus täytyy vain valita"

– Junassa ei näkynyt poliisia, eivätkä konduktööritkään niitä kyselleet. Tampereen asemalla oli kaksi poliisia, mutta he tarkastivat vain niitä, jotka olivat lähdössä takaisin Helsinkiin päin. Kysyin konstaapeleilta, miksi junassa ei ollut valvontaa. He vastasivat vain, että resurssipula, Tirkkonen hymähtää.

– Tämä on monelle hieman epäselvää, mitä tässä itse asiassa tapahtuu. Kyse ei ole siitä, että poliisi olisi eristänyt alueen, vaan siitä, että valmiuslakiin pohjautuen maakuntarajan ylittäminen muista kuin välttämättömistä syistä on määrätty lainvastaiseksi, sanoo komisario Jarmo Heinonen Helsingin poliisista.

– Liikkumisrajoitusta valvotaan siinä mittakaavassa, mikä suinkin on mahdollista. En voi tarkemmin kertoa, kuinka paljon meillä on poliiseja, mutta meillä on tietyt aikataulut, jota junapartio seuraa. Junassa käydään läpi kaikki matkustajat ja heidän matkustamisensa edellytykset, Nissinen kertoo.

– Hän on varmasti huomannut myös sen, että siellä on ollut vähemmän partioita ja joskus täytyy vain valita. On hieno asia, että hänellä on ollut asiakirjat kunnossa. Toivomme, että ihmiset noudattavat ohjeita ja olemme kiitollisia siitä, että tässä tapauksessa näitä ohjeita on noudatettu, Nissinen kiittelee.