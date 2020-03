Seuraa hetki hetkeltä poliisin infoa Uudenmaan eristyksestä: Pääväylät ja pienemmät tiet suljetaan, poliisi luottaa suomalaisten järjenkäyttöön jättiruuhkien estämiseksi

Hallitus on päättänyt rajoittaa Uudenmaan maakunnan ja muiden maakuntien välistä liikennettä. Liikkumisrajoitusten tarkoituksena on hillitä koronaviruksen leviämistä Uudeltamaalta muualle Suomeen. Rajoitukset astuvat voimaan, jos ne hyväksytään eduskunnassa myöhemmin tänään.

9.36: Seppo Kolehmainen: Koko valtiohallinnon yhteinen viesti on, pysy kotona ja noudata ohjeita. Viranomaisten ohjeiden noudattaminen on nyt erityisen tärkeää. Kaikkien on osallistuttava hallituksen linjaamiin toimiin, kaiken fyysisen kontaktin on oltava minimissä. Jokaisen toimilla on nyt merkitystä, miten pääsemme takaisin normaaliin arkeen.