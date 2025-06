Työmaakaaos pani pikkukaupungin sekaisin – "Saan hermoromahduksen"

Ratatyöt Espoosta Karjaalle asti pysäytti junaliikenteen. Vaikutukset näkyvät karulla tavalla Kauniaisissa.

Viisi viikkoa. Niin pitkään Kauniaisissa ei ole junista tietoakaan.

Eikä ainoastaan Kauniaisissa, vaan junaliikenne on kokonaan poikki 27. heinäkuuta asti Espoon Leppävaarasta aina Karjaalle, eli noin puoleen väliin Helsingistä Turkuun kulkevaa Rantarataa.

Junia on korvattu busseilla niin lähi- kuin kaukoliikenteen osalta, mutta esimerkiksi Kauniaisissa vaikutukset näkyvät karulla tavalla myös autoilijoille ja kevyelle liikenteelle.

Kauniaisissa poikkeusjärjestelyihin on saatu tottua jo ennen juhannusviikon jälkeistä maanantaita. Nyt myös keskustassa sijaitsevan juna-aseman viereinen alikulkutunneli on poissa käytöstä.

MTV Uutiset vieraili Kauniaisissa kysymässä, mitä mieltä paikalliset ovat mieltä keskustan myllerryksestä.

Lue myös: Helsingin ja Turun välinen junaliikenne katkeaa viideksi viikoksi

Ei junia ja lisää kävelyä

Radan toisella puolella keskustasta katsottuna lähikaupan edessä eräs iäkkäämpi rouva ilmoittaa mielipiteensä suorasukaisesti, mutta ei halua antaa haastattelua.

– Älä viitsi, saan hermoromahduksen, hän toteaa epäuskoinen ilme kasvoillaan työmaakoneiden jyllätessä lähes kosketusetäisyydellä.

Kyseisen kaupan vieressä asuvalle Lukas Thimmille vaikutukset ovat konkreettiset. Hänen työmatkaansa kuluva aika on tuplaantunut.

– Normaalisti menen aina junalla keskustaan, mutta ne eivät kulje, niin täytyy täältä jotenkin päästä Leppävaaraan ja sieltä töihin.

Nyt Thimm on matkalla kuntosalille, jonne sinnekin matka on mutkistunut, kun radan ali menevä tunneli on kiinni. Kilometrin lisäkävely, hän arvioi.

Yritykset hankaluuksissa

Haastavan tilanteen edessä ovat myös piskuisen keskustan yrittäjät.

Kimi Saarinen pitää juna-aseman vieressä tatuointiliikettä. Asiakkaiden pääseminen paikalle on vähintään vaikeutunut.

Uskotko, että junien kulkemattomuus vaikuttaa bisnekseen?

– Paha sanoa. Mutta kyllähän todennäköisesti moni ei jaksa nähdä vaivaa, että lähtee säätämään busseilla, jos ei ole omaa autoa, Saarinen toteaa.

Kauniaisten ratatyöt eivät Espoon puolella asuvan Saarisen omassa elämässä juuri näy, mutta tietyöt ovat kyllä tuttuja.

– Niitähän on ympäri Espoota. Siihen on jo tottunut, että tämä on yhtä "beirutia" kaikki. Se on sellaista.

Kaupassakäynti siirtynyt Espooseen

Moni MTV Uutisten jututtama "granilainen" sanoo, että Espoon puolella on nyt helpompi käydä kaupassa, esimerkiksi kauppakeskus Sellossa Leppävaarassa.

Helpompaa se olisi myös Hannele Merivuorelle, mutta hän tekee ostoksensa Espoon sijaan kauppakeskus Granissa kannattaakseen paikallisia yrityksiä.

– Asun radan toisella puolella, niin kyllähän se kauppamatkan tuplaa.

Merivuori sanoo käyttävänsä paljon autoa, mutta nyt vielä enemmän, kun junat on korvattu hankalilla bussiyhteyksillä.

Tiedotukselle kiitosta

Pelkkää kaaosta kauniaislaisille ei ole tarjoiltu. Poikkeusjärjestelyistä tiedottaminen saa paikallisilta kiitosta.

Erään nimettömänä pysyvän herran mielestä myöskään alati muuttuvat ajojärjestelyt eivät sapeta, sillä kaistat on selkeästi merkitty.

Poikkeusjärjestelyihin on selvästi jo osittain totuttu ja hyvä niin, sillä niiden syypää eli Espoon kaupunkiratahanke kestää näillä näkymin jopa loppuvuoteen 2029.