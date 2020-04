Uudenmaan avautuminen kasvatti liikennettä maakuntiin voimakkaasti – "Emme ole huolissamme, mutta pidämme tilannetta silmällä"

Yksi suosituimmista mökkikunnista on Varsinais-Suomessa sijaitseva Kustavi. Reilun 900 asukkaan kunnassa on yli 3 000 mökkiä, joista moni on ympärivuotisessa käytössä. Kustavin kunnanjohtaja Veijo Katarin mukaan Uudenmaan avautuminen näkyi myös siellä.



– Täytyy sanoa, että jonkun verran se vaikutti siihen, mutta ei mitenkään ratkaisevasti siihen, mitä se on aikaisempina viikonloppuina ollut, sanoo Katari.

Katarin mukaan mökkiläisten vaikutus kunnan talouteen on merkittävä ja tuovat eloa kuntaan. Osa mökkiläisistä saapui paikkakunnalle jo ennen Uudenmaan rajojen sulkemista, sillä monet mökit ovat asuttavissa ympäri vuoden.

– Menneinä viikonloppuina on ollut näkyvissä se, että kaiken kaikkiaan väkeä on ollut mökeillä enemmän. Ja tässä tietysti heijastuu monet seikat, osa tulee virkistäytymään ja osa tekee etätöitä, kertoo Katari.

Mitään suurempaa varautumista ei Kustavissa ole tehty mökkiläisten ja koronviruksen vuoksi. Katari uskoo, että valtion johdon antamat ohjeistukset riittävät, mutta hän muistuttaa, että vastuu on kaikilla viruksen leviämisen ehkäisyssä.

– Mökkiläiset ovat valistuneita ja ottavat ohjeistukset ja rajoitukset vakavasti. Ja olen pannut merkille, että ohjeita on kyllä noudatettu ja rajoitukset on otettu vakavasti. Myös kaupassa käyntiä on harvennettu. Emme ole huolissamme, mutta pidämme tilannetta silmällä ja se vaatii sitä, että pidämme huolta itsestämme ja otamme myös toiset huomioon, sanoo Katari.

Lapin sairaanhoitopiirin alueella Kittilä ja Kolari ovat väkilukuun suhteutettuna koronatartuntojen kärjessä.

– Aika pitkälti tartuntoja selittää matkailu. Kittilässä on Levi ja Kolarissa on Ylläs. Ja suurin osa näistä tartuntaketjuista on saanut alkunsa näistä matkailukeskuksista, kertoo Lapin sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela.

Pohjoisessa on paikoin ennätykselliset hanget ja hiihtokelit parhaimmillaan, vaikka laskettelukeskukset ovat suljettuina. Lapin sairaanhoitopiiri johtaja Jari Jokela sanoo, että matkailijat ovat tervetulleita Lappiin, kun tilanne on normalisoitunut.