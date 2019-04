Uuden hallituksen ohjelma on sen pohjaa tärkeämpi, arvioivat EK- ja SAK-pomot – "Vaalipuheissa oli kammottavan suuri aukko SDP:n ja kokoomuksen talous- ja työllisyyslinjauksissa"

Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtajan Jyri Häkämiehen mukaan hallituspohjaa tärkeämpi on hallitusohjelma. Häkämiehen mukaan on myös tärkeää, miten ohjelmalla parannetaan työllisyyttä, ja miten yritysten asiat on siihen kirjattu.

Myös SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta on sitä mieltä, että hallitusohjelma on puoluepohjaa merkittävämpi. Eloranta nostaa esille kysymykset myös työntekijän sosiaaliturvan uudistamisesta.

Edessä rajuja työllisyystoimia?



Elorannan mukaan on mietittävä myös syntyvien työpaikkojen laatua, sillä julkisen talouden kannalta sillä on paljon merkitystä, onko työ osa-aikainen, kokoaikainen vai heikkopalkkainen.

"75 prosenttia on kova tavoite"

– Suomi ikääntyy Euroopassa nopeinta vauhtia, ja meillä on edelleen varsin haastava kestävyysvaje. Siihen tarvitaan sitä, että työ on aina ensisijaista suhteessa sosiaaliturvaan. Tarvitsemme myös parempaa koulutuksen täsmäävyyttä.

– On hyvä todeta, että Suomessa yli 10 vuotta olleiden ulkomaalaisten työllisyysaste on 90 prosenttia. He eivät tule tänne eläteiksi, vaan he tulevat tänne töihin.