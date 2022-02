Victoria's Secretin ensimmäinen malli, jolla on Downin oireyhtymä: Sofia toteutti unelmansa!

24-vuotias malli Sofia Jirau on ensimmäinen alusvaatejätti Victoria's Secretin malli, jolla on Downin oireyhtymä, kertoo CNN.

Puerto Ricosta kotoisin oleva Sofia on osa vaatemerkin uutta mukaviin alusvaatteisiin keskittynyttä Love Cloud -mallistoa mainostavaa kampanjaa. Kampanjassa on yhteensä 17 mallia. Kyseisen malliston tarkoitus on näyttää, että Victoria's Secret edustaa kaikenlaisia naisia. Mallien joukossa on sekä ammattimalleja että amatöörejä ja eri ihonvärejä, sekä eri kokoisia naisia monista eri ikäluokista. Mukana on esimerkiksi Hailey Bieber, viimeisillään raskaana oleva korusuunnittelija Sylvia Buckler ja Victoria's Secretin ensimmäinen transmalli brasilialainen Valentina Sampaio.

Now This News julkaisi uutisen Sofian palkkaamisesta Instagram-tilillään ja vaikka monet olivat iloisia monipuolistuvasta kauneuskuvastosta, mahtui mukaan myös huolestuneita soraääniä.

– Haluavatko he kultaisen tähden? Heillä on paljon vielä matkaa. Saa nähdä, ovatko nämä uudet mallit heidän kauppojensa ikkunoissa vai pelkästään kuvastoissa ja nettisivuilla, eräs seuraaja kommentoi uutista

"Tänään unelmani toteutuvat"

Keskiviikkona Sofia Jirau itse julkaisi Instagramissaan innostuneen julkaisun merkittävästä virstanpylväästä urallaan.

– Yhtenä päivänä unelmoin siitä, sitten tein töitä sen eteen ja tänään unelmani toteutuvat. Voin vihdoin julkisesti paljastaa salaisuuteni. Olen ensimmäinen malli Victoria's Secretille, jolla on Downin oireyhtymä, Sofia kertoo.

Sofia on työskennellyt mallina vuodesta 2019 lähtien. Hänellä on oma verkkokauppa "Alavett", joka on englannin ja espanjankielen sekoitus "I love it" -sanoista. Helmikuussa 2020 Sofia oli yksi harvoja New Yorkin muotiviikoilla esiintyneistä malleista, jolla on Downin oireyhtymä.

Sofia painottaa sosiaalisessa mediassaan, että hänen tärkein tehtävänsä on inspiroida muita tavoittelemaan unelmiaan.

– Sanon usein, että "sisältä ulos, rajoja ei ole", jotta motivoisin ihmisiä rikkomaan heidän itsensä asettamia rajoitteita, Sofia kertoo.

Brändikuvan kiillotusta?

Erilaisia naisia edustava kampanja on osa Victoria's Secretin yrityksiä uudistaa brändin luomaa vuosikymmeniä jatkunutta kapeaa kuvaa siitä, mikä on seksikästä. Brändiä on kritisoitu viime vuosina rajusti sen haluttomuudesta näyttää monipuolisempaa kauneuskuvastoa. Viime kesänä merkki ilmoitti jatkossa keskittyvänsä valmistamaan alusvaatteita kaikenkokoisille ja -mallisille naisille erilaisista lähtökohdista. Victoria's Secretin muotinäytöksissä vaatteita esitellyt huippumalleista koostuva "The Angels" -ryhmä siirrettiin eläkkeelle.

Sofian palkkaaminen osaksi uutta kampanjaa on herättänyt ristiriitaisia tunteita sosiaalisessa mediassa. Osa on kutsunut sitä opportunismiksi, kun taas toiset kiittelevät päätöstä ottaa mukaan nainen, jolla on Downin oireyhtymä.

– Miksi he eivät voineet tehdä hänestä mallia ilman, että käyttävät hyväkseen hänen oireyhtymäänsä? Jotenkin se tuntuu vähän teennäiseltä, totesi toinen.

– Hän on niin kaunis, kommentoi kuitenkin moni.

– Miesten kommentit koskevat lähinnä hyväksikäyttöä tai hänen kehoaan. Naisten jättämät kommentit keskittyvät monimuotoisuuteen ja edustukseen. Tehkää paremmin miehet, eräs huomautti.