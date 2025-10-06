Salatut elämät -sarjassa Aki järkyttyy Henrikin tilasta.

Salatut elämät -sarjassa Aki on ollut ahdistunut, sillä Linda on kysellyt hänen huumebisneksistään. Aki ei pystynyt kertomaan totuutta, mutta Linda arvasi tämän olevan hänen etsimänsä diilaaja.

Aki ahdistui, sillä ei tiennyt, aikooko Linda antaa hänet ilmi hänet poliiseille. Nikkisten ovikello soi, ja Aki uskoi, että kyseessä on poliisit. Hän avasi oven ja järkyttyi, kun poliisien sijasta oven takana oli Henrik.

Maanantaina nähtävässä jaksossa Aki kysyy Henrikiltä heti suoran kysymyksen.

– Sä vedät taas kamaa, hän sanoo.

Henrik kieltää ja pyytää päästä sisään. Pian myös Erika saapuu kotiin ja juoksee miehen kaulaan.

– Oletko sä kunnossa? Erika tivaa.

Henrik kysyy, saako hän jäädä Nikkisille. Mitä Aki vastaa? Katso esimakua jaksosta ylhäällä olevalta videolta!

Mitä muuta viikolla tapahtuu? Katso kurkistus:

0:44 Kurkista Salkkareiden viikkoon

Salatut elämät ma-to MTV Katsomossa ja klo 19.30 MTV3-kanavalla. Jaksot ennakkoon MTV Katsomo+ -tilauksella perjantaisin.