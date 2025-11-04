Lindtmanin tulos heikkeni.
Sosiaalidemokraattien Antti Lindtman ja perussuomalaisten Riikka Purra ovat suomalaisten mielestä onnistuneet parhaiten eduskuntapuolueen puheenjohtajana.
Asia selviää Uutissuomalaisen teettämästä USU-gallupista, jossa verrataan nykyisiä puheenjohtajia.
Lindtman ja Purra saivat kumpikin 12 prosentin kannatuksen.
Lähes kolmannes vastaajista ei osannut sanoa, kuka puheenjohtaja on onnistunut tehtävässään parhaiten.
Purran tulos on parempi ja Lindtmanin heikompi kuin toukokuisessa USU-gallupissa. Tuolloin 17 prosenttia suomalaisista piti Lindtmania parhaiten onnistuneena.
Jaetulla kolmannella sijalla ovat vasemmistoliiton Minja Koskela ja kokoomuksen Petteri Orpo kymmenen prosentin kannatuksella.
Tietoykkösen toteuttamaan kyselyyn vastasi tuhat suomalaista lokakuussa. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.