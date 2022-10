Miten suhde kuntoon uskottomuuden jälkeen? Psykologilta selkeä mielipide: Näin pettäjän tulisi toimia

Psykologi Kathy Nickerson kertoo, mikä on hänen mielestään nopein tapa saada luottamus palautetuksi kumppaniin, joka on tehnyt syrjähypyn.

Nickerson on työskennellyt parisuhdeterapeuttina 22 vuotta. Hän sanoo, että pettämisestä toipuminen ei ole koskaan helppoa.

Täydellä läpinäkyvyydellä myös rajansa

Joka tapauksessa täydellinen avoimuus on hänen mielestään paras tapa osoittaa toiselle, että hän voi luottaa sinuun jälleen. Petetyn osapuolen tulee voida lukea toista kuin avointa kirjaa ja pettäjän tulee jakaa tälle kaikki tiedot tekemisistään, myös vaikkapa tilitapahtumat.

– Tälle syy on se, että on hyvin vaikeaa pitää yllä salasuhdetta, jos et voi viestiä ja käyttää rahaa vapaasti.