Suomalaiset innostuivat säästämisestä ja sijoittamisesta korona-aikana – ekonomisti vinkkaa mihin piensijoittajan kannattaa nyt kiinnittää huomiota

– Keskeisintä on se, että neljä viidesosaa suomalaisista säästää tai sijoittaa. Jos katsotaan mitä on tapahtunut viimeisen kolmen vuoden aikana, niin huomataan että säästämissummat ovat kasvaneet huomattavasti, Kostiainen sanoo.

Hän kertoo, että suomalaiset säästävät keskimäärin 4000 euroa vuodessa. Määrä on tuplaantunut, sillä aikaisemmin summa oli noin 2000 euroa.

– Se oli yllättävä tulos. Tietysti korona on vaikuttanut jonkin verran. 14 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoi lisänneensä säästämistä ja sijoittamista pandemian aikana.

– Rahaa on jäänyt enemmän kuin on ollut kuluttamismahdollisuuksia. Toki joillakin myös vähän vähemmän, jos on tullut lomautusta ja muuta.