Väsymys kuului Fintrafficin tieliikennekeskuksen liikenneoperaattori Mikko Penkkalan äänessä iltapäivällä, kun häneltä kysyi kommentteja lauantain kammokolaripäivästä.

– Erittäin poikkeuksellinen työpäivä, Penkkala tiivistää.

Kiire yltyi heti aamukahdeksan jälkeen, kun tieliikennekeskukseen tuli tietoja kymmenien autojen joukkokolarista Nelostiellä Lahden Renkomäen kohdalla. Poliisi vahvisti iltapäivällä MTV Uutisille, että Renkomäen turmassa osallisena oli 50 autoa, ja myöhemmin Lahden Kehätien Lotilan rampilla ennen Liipolan tunnelia tapahtuneessa säiliörekan kaatumisessa 20 autoa.

Olosuhteet turmapaikalla olivat hirveät: Syksyn toistaiseksi kylmimmän yön jäädyttämä tie, jonka päälle laskeutui aamuseitsemän jälkeen sankka sumu, joka vei näkyvyyden minimiin.

Pian autot muuttuivat kelkoiksi, joita ei voinut ohjata. Ja sitten rytisi.

Kolaroinneissa on ollut mukana siviiliajoneuvojen ohella myös kolme poliisiautoa, joiden perään on ajettu. Kaksi autoista vaurioitui poliisin mukaan pahemmin. Paikalla olleet poliisit eivät kuitenkaan loukkaantuneet.

Kolareita tapahtui Nelostiellä niin pohjoiseen kuin etelään menevillä kaistoilla. Keli oli poliisin mukaan sumuinen ja tien pinta todella liukas, minkä takia alkuperäiseen ketjukolariin tuli jatkuvasti lisää osallisia.

Renkomäen ketjukolarissa on poliisin tuoreimpien tietojen mukaan loukkaantunut 10 ihmistä, joista yksi vakavasti. Kehätien onnettomuuksissa ei loukkaantunut kukaan. Voidaan pitää lähes ihmeenä, että yllä mainituissa olosuhteissa turmasta selvittiin näinkin vähällä. "Konginkangas"-keli, kommentoi poliisi Helsingin Sanomille olosuhteita, viitaten vuoden 2004 tuhoisaan onnettomuuteen. Tuolloin 23 ihmistä kuoli tilausbussin törmättyä peilijäällä liukastelleeseen, paperirullia kuljettaneeseen rekkaan.

Liikenne Nelostiellä oli poikki useita tunteja lähes yhteen asti iltapäivällä. Kun tähän ynnäsi useat muut pienemmät onnettomuudet ympäri Suomen sekä Tampereella tapahtuneen 15 auton ja 25 hengen ketjukolarin, ei ole ihme, ettei Tampereen tieliikennekeskuksessa ehditty juuri lounastaukoa viettää.

– Tuossa kahden aikaan päästiin, liikenneoperaattori Mikko Penkkala kommentoi MTV Uutisille.

Penkkalan mukaan juuri Renkomäen ja Tampereen turmat työllistivät keskusta eniten, ja hankitulle lisätyövoimalle oli käyttöä. Penkkala ei silti arvioisi, että kyseessä olisi hänen uransa pahin kolarisuma.

– Näissä poikkeuksellista olivat etenkin onnettomuuksien pitkäkestoiset vaikutukset, Penkkala jatkoi.

Tapahtumista kirjataan poliisin mukaan kuusi eri rikosilmoitusta.

