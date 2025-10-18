Ylivieskalainen Mika Huttu ja hänen vaimonsa selvisivät täpärästi Nelostien ketjukolarista.
Huttu kertoo MTV Uutisille, että pariskunta lähti varhain lauantaiaamuna Vantaalta ajamaan kohti Ylivieskaa. Hänen mukaansa ajokeli oli noin seitsemän aikaan aamulla hyvä, ja liikenne kulki rauhallisesti.
Lahden Renkomäen kohdalla ajokeli kuitenkin muuttui äkillisesti, kun tiheä sumu peitti yllättäen koko tiealueen.
– Samaan aikaan tajusimme, että tien pinta on ihan jäätä, Huttu kuvailee MTV Uutisille.
Huttu kertoo hiljentäneensä välittömästi ajovauhtia.
– Yks kaks edessä olevat autot olivat rykelmässä. Se kyllä yllätti ja meinasi säikäyttää, kun autoja oli oikealla ja vasemmalle puolella, Huttu kertoo.
"Samaan läjään"
Huttu kertoo, etteivät he nähneet edessä tapahtuneita kolareita, vaan saapuivat paikalle todennäköisesti juuri törmäysten tapahduttua.
Hänen mukaansa tilanne oli vielä alkutekijöissään, sillä kolariautoja oli tuolloin vasta muutama.
– Jos minulla olisi ollut suurempi tilannenopeus, olisimme menneet samaan läjään, Huttu arvioi.
Lopulta pariskunta onnistui pujottelemaan autorykelmän läpi moottoritien keskikaistaa pitkin. Huttu kertoo, että osa ihmisistä oli noussut autoistaan ulos.
Huttu kertoo, että he päättivät olla pysähtymättä, sillä tilanne vaikutti vielä epäselvältä eikä apua voitu antaa turvallisesti.
Huttu arvioi, että äkillinen sumu pääsi todella yllättämään autoilijat.
– Harva ehti tajuta, että tässä voi olla jotain vaarallista, hän sanoo.
Huttu kertoo ajavansa paljon työnsä puolesta ja arvioi kerryttäneensä jo noin kaksi miljoonaa ajokilometriä.
– Kuitenkin tällainen tuli todella yllätyksenä.
Hutun havainnoista kertoi aikaisemmin Helsingin Sanomat.
Nelostiellä Lahden Renkomäen kohdalla tapahtui lauantaiaamuna kaksi ketjukolaria, joissa oli osallisena yhteensä noin 50 ajoneuvoa.