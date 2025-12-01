Rovaniemellä on tapahtunut minibussin ja pakettiauton nokkakolari tänään maanantaina iltapäivällä. Kolarissa oli osallisena myös henkilöauto.
Rovaniemellä on tapahtunut liikenneonnettomuus, jossa oli osallisena yhteensä 13 ihmistä.
Ensihoito kuljetti kahdeksan ihmistä Lapin keskussairaalaan. Pakettiautosta irrotettiin kaksi ihmistä, Lapin pelastuslaitokselta kerrotaan STT:lle.
Onnettomuus tapahtui Sodankyläntiellä Vältinmutkan kohdalla. Tie oli suljettuna puolentoista tunnin ajan.
Paikalla oli neljä pelastuslaitoksen, viisi ensihoidon ja kaksi poliisin yksikköä.
Etelä-Lapissa oli onnettomuushetkellä huono ajokeli lumisateen takia.
Sääpalveluyritys Forecan mukaan lunta pyryttää maanantain aikana useamman sentin verran Etelä-Lappiin, Pohjois-Pohjanmaalle ja itärajan tuntumaan.
Ilmatieteen laitos on antanut näille alueille varoituksen huonosta tai erittäin huonosta ajokelistä.
Juttua täydennetty 1.12.2025 kello 16.47.
