Ketjukolariin joutuminen voi aiheuttaa vakavat niska- ja rintakehävammat. MTV Uutiset koosti tietoa Suomen pahimmista ketjukolareista.

Suomalaisilla on tuoreessa muistissa Lahdessa lauantaina 18. lokakuuta tapahtuneet ketjukolarit. Kymmeniä ihmisiä joutui kohtalokkaana aamuna sairaalaan, kun Nelostiellä tapahtui kaksi ketjukolaria. Ainakin yksi ihminen loukkaantui vakavasti. Viitisenkymmentä ajoneuvoa rutistui kasaan. Tampereella sattui samana aamuna 15 auton ketjukolari.

Näin kävi, vaikka meteorologit olivat varoittaneet liukkaasta kelistä ennakkoon. Media uutisoi lähestyvästä pääkallokelistä näyttävästi.

Lauantain ketjukolarien syyt olivat monen tekijän summa. Nelostiellä oli sankka sumu yhdistettynä kuuran liukastamaan kehä- ja moottoritiehen. Lisäksi monella autoilijalla oli vielä kesärenkaat alla. Arvailujen varaan jää, tehtiinkö tilanteessa vaarallisia ohituksia ylinopeudella ja olivatko tilannenopeudet suhteutettu vallitsevaan keliin.

Yksi relevantti kysymys on se, oliko liukkaudentorjunta tiellä riittävää onnettomuushetkellä.

– Ketjukolareissa usein on syynä tilanteeseen nähden liian suuri ajonopeus ja riittämätön turvaväli. On helppo syyttää aina keliolosuhteita, mutta kuljettajan on sovitettava aina nopeutensa olosuhteiden ja muun liikenteen mukaiseksi, toteaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Pasi Pohjonen.

Hämeen poliisi kirjasi Lahden kolarisumasta kuusi erillistä rikosilmoitusta. Kaikissa rikosnimikkeenä on liikenneturvallisuuden vaarantaminen.

Lahden kolarisuma ei kuitenkaan ole pahin Suomessa koettu ketjukolari.

Etelä-Suomen kolarisumassa vuonna 2005 loukkaantui yli 60

Suomen pahimmaksi ketjukolarisumaksi on nimetty 17. maaliskuuta 2005 Etelä-Suomessa tapahtuneet onnettomuudet. Kolme ihmistä kuoli Porvoonväylällä ja Lahdenväylällä tapahtuneissa kolareissa, joissa oli osallisena noin 300 ajoneuvoa. Muitakin ketjukolareita tapahtui pääkaupunkiseudulla samana aamuna.