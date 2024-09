Ronnie O'Sullivan sai seuraa – myös kolmas snookertähti murtautumassa uskomattomaan kerhoon

– Tämä on hyvä saavutus. Olen pelannut tätä peliä niin pitkään päästäkseni tuohon. Siitä pitää olla ylpeä, Higgins kommentoi Eurosportin mukaan .

– Ollakseni rehellinen, halusin päästä rajan yli ennen Juddia ( Trump ). Minulla on kuitenkin 14 vuoden etumatka häneen, nelinkertainen maailmanmestari jatkoi.

– On hienoa olla toinen Ronnie O'Sullivanin jälkeen, hän on historian paras (pelaaja). Judd jatkaa vielä pitkään, ja todennäköisesti rikkoo Ronnien satasennätyksen, Higgins summasi.

– Hän ansaitsee tämän täysin. Hän on niin vaatimaton persoona, vaikka hän on yksi lajin suurimmista. Hän on aina ollut tuollainen.