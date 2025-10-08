Snookertähti Ronnie O'Sullivan palasi kilpapöydille lähes kahden kuukauden tauon jälkeen tiistaina. Jälki oli tylyä.

Edellisen kerran Saudi-Arabia Mastersin finaalissa elokuun puolivälissä pelannut O'Sullivan ei antanut mahdollisuuksia virheisiin sortuneelle ukrainalaiselle Iulian Boikolle Xi’an Grand Prix -kisan karsintaottelussa.

Englantilaissuuruus vei ottelun erin 5–0 ja teki matsissa muun muassa 107:n ja 112 pisteen sarjat.

Kyseessä oli kaksikon ensimmäinen kohtaaminen, ja O’Sullivanin uran tuhannes ottelu rankingtapahtumissa.

O’Sullivan hakee paikkaa 32 pelaajan kaaviossa keskiviikkona ottelussa Yao Pengchengiä vastaan.

Kaksi maksimia

Tiistaina nähtiin myös peräti kaksi 147 pisteen maksimisarjaa. Supertähti Judd Trump onnistui tempussa yhdeksännen kerran urallaan. Hän kaatoi naisten moninkertaisen maailmanmestarin Ng On Yeen erin 5–2.

– Mielestäni maksimit ovat erityisempiä kuin turnausvoitot, Trump totesi.

Myöhemmin myös Aaron Hill nakutti 147 pisteen täydellisen sarjan.

Maksimien määrä tällä kaudella kohosi jo 13:een, vaikka sesonkia on takana vasta noin kolmasosa. Viime kaudella maksimibreikkejä tehtiin uusi ennätyslukema 15, ja tässä vaiheessa syksyä niitä oli vuosi sitten kasassa vasta kolme.