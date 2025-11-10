Presidentti Sauli Niinistön mukaan Euroopan pitäisi käydä myös suoria keskusteluja Venäjän kanssa Ukrainan sodan lopettamiseksi. Presidentti kommentoi asiaa Ylelle maanantaina.

Yle kysyi Niinistöltä asiasta, kun presidentti oli pitänyt puheen Suomen Atlantti-seuran tilaisuudessa Finlandia-talolla.

Niinistö sanoi näkevänsä "hassunkurisena" sen, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump keskustelee Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa, mutta eurooppalaiset eivät.

– Mutta Trump keskustelee, ja sitten me menemme kuuntelemaan, että mitäs puhuitte. Ja pelätään samalla vähän, että etteivät vaan puhu Euroopasta yli Euroopan.

Niinistön mukaan myös Euroopan voisi olla syytä keskustella suoraan Venäjän kanssa.

– Kun tällaisessa tilanteessa ollaan, niin voisi olla viisasta kyllä itsekin käydä niitä keskusteluja. Siinä missä Trumpkin, Niinistö sanoi Ylelle.

Niinistön mukaan Euroopan painoarvo on vähentynyt tällä vuosituhannella, kun maapallon kohtaloista päätetään Yhdysvaltain, Kiinan ja Venäjän välillä.