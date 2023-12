Uskomaton sattuma! Linda ja Mika alkoivat tapailla toisiaan tietämättä, että molemmat olivat hakeneet uudelle Ensitreffit alttarilla -kaudelle

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran kesäkuussa 2023.

– Yksi ystäväni laittoi viestiä, että haku ohjelmaan on auennut, ja ajattelin, että pitäisiköhän minun. Sitten yhtenä iltana päätin, että nyt repäisen. Aiemmin olin kuitenkin aina vähän jänistänyt, mutta totesin, että nyt on aika, hän muistelee.

Mika oli jo aikaisemmin puhunut ystävilleen hakevansa mukaan ohjelmaan, mikäli hän ei ole löytänyt vierelleen kumppania uuden Ensitreffit alttarilla -kauden osallistujahaun aukeamiseen mennessä. Tuolloin kaverit hieman naureskelivat, että näinköhän on. Mika kuitenkin osoitti olevansa sanansa mittainen mies ja laittoi hakemuksen vetämään.

Totuuden hetki

Linda ja Mika olivat kerenneet tavata joitakin kertoja, kun molemmat saivat Ensitreffit alttarilla -tuotannosta viestin, että on aika lopettaa muiden ihmisten tapaileminen ja poistaa puhelimesta mahdolliset deittiapplikaatiot prosessin etenemiseksi. Molempien oli myös tarkoitus mennä kirjoittamaan esisopimukset ohjelmaa varten.

Kaksikko oli sopinut samoihin aikoihin tapaamisen, jota ennen molemmat pohtivat tahoillaan, että mahdollisesti edessä siintävä tv-osallistuminen on viimeistään tässä vaiheessa pakko ottaa puheeksi. Mika ajatteli kertovansa asiasta Lindalle ja sanovansa, että on valmis jättäytymään ohjelmasta, mikäli Linda on hänestä oikeasti kiinnostunut. Linda ajatteli samoin Mikasta.