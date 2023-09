Lauri Levolan esikoisromaani pureutuu huolestuttavaan ilmiöön: "Kun ihminen alkaa jo vähän olla pinnan alla, heitetään self help -kirjalla päähän"

Moni lienee törmännyt self help -kirjallisuuteen. Oppaissa saatetaan esimerkiksi tarjota elämänohjeita ja kertoa avaimia menestykseen.

Huomenta Suomessa vieraillut Lauri Levola pureutuu kirjoittamassaan "Mauri Erik Schröder Self-Help" -romaanissa self helpin lieveilmiöihin, vaikka ei pidäkään itseään varsinaisena ilmiön kriitikkona. Hän kertoo yrittäneensä kuvata aikaa, jossa elämme ja self help on tässä hetkessä pinnalla. Haastattelun näet yllä olevalta videolta!