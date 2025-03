Mikä tekee Suomesta onnellisimman maan? "Taivas maan päällä – talvi toinen juttu"

Suomi on YK:n sponsoroiman The World Happiness -raportin mukaan jälleen maailman onnellisin maa.

Onnellisuudella viitataan raportissa arvioon, jonka ihmiset tekevät elämästään.

MTV Uutiset jalkautui kysymään suomalaisilta ja yhdeltä egyptiläiseltä, mistä Suomen kärkisijoitus kumpuaa ja mikä tekee heidät onnelliseksi.

– Uskon, että Suomi on taivas maan päällä. Toinen osa on tosi kylmä ja pimeä, talvella, egyptiläinen Amgad Gabra sanoo hymyillen.

Marjo Sutinen ei ole yllättynyt Suomen kärkisijasta.

– Suomalainen onnellisuus on sitä, että me ollaan tyytyväisiä. Suomessa arvostetaan kohtuutta.

Juuso Lehtinen kertoo tulevansa onnelliseksi muun muassa perheenlisäyksestä.

– Kevät on tulossa, se tekee myös onnelliseksi. Toisaalta se on suhteellista, koska sitten kun talvi tulee, niin sitten on taas onnellista, kun on taas lunta. Ja itse tykkään syksystäkin.