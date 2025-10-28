Juuri nyt Avaa

Poliisin mukaan huijarit veivät uhrien tililtä rahat ja ottivat heidän nimissään pikapäätöksellä myönnettäviä pankkien vakuudettomia lainoja. Lisäksi uhrien luottokorteilla tehtiin verkko-ostoksia ja luottokorttitilien varoja siirrettiin huijareille.

Rikosnimikkeitä jutussa ovat muun muassa törkeä petos ja törkeä rahanpesu.

Poliisin esitutkintakuvia. Huijarien epäillään painostaneen eläkeläisiä tilisiirtoihin ja kulutusluottoihin. Rahoilla epäillyt olivat ostaneet muun muassa puhelimia.

– Rikoskokonaisuudessa uhrin asemaan joutuneilla on todella hankala elämä tämän rikoksen jälkeen, koska rahaa ei ole yhtään, ja pankit sekä rahoituslaitokset vaativat maksamaan näitä takaisin, eikä eläke riitä edes näiden luottojen kuukausieriin, vyyhdin päätutkija, rikosylikonstaapeli Sami Hahl Itä-Suomen poliisista kuvaili uhrien tilannetta poliisin tiedotustilaisuudessa kuun alussa.