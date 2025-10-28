Poliisin mukaan monet uhreista menettivät huijareille kaikki säästönsä.
Pohjois-Savon käräjäoikeudessa alkaa tänään oikeudenkäynti jutussa, jossa rikollisryhmän syytetään tehtailleen eläkeläisiin kohdistuneita puhelinhuijauksia. Case Crook -nimellä tunnetussa rikosvyyhdissä sadoilta uhreilta vietiin poliisin mukaan yhteensä miljoonia euroja.
Rikosnimikkeitä jutussa ovat muun muassa törkeä petos ja törkeä rahanpesu.
Poliisin mukaan huijarit veivät uhrien tililtä rahat ja ottivat heidän nimissään pikapäätöksellä myönnettäviä pankkien vakuudettomia lainoja. Lisäksi uhrien luottokorteilla tehtiin verkko-ostoksia ja luottokorttitilien varoja siirrettiin huijareille.
