Itä-Suomen poliisi on paljastanut kansainvälisen puhelinhuijausvyyhdin, joka kohdistui erityisesti suomalaisiin eläkeläisuhreihin.
Esitutkinnassa on yli 300 epäiltyä rikosta, ja syyteharkintaan on nyt edennyt runsaat 130 rikosta. Rikosnimikkeinä ovat petos, törkeä petos, rahanpesu sekä törkeä rahanpesu.
Sadoilta uhreilta on viety yhteensä miljoonia euroja.
Poliisilla on 28 epäiltyä, joista suurin osa on Ruotsin ja Suomen kansalaisia. Pääepäiltyinä on 19 noin 25–40-vuotiasta ihmistä, joiden epäillään toimineen järjestäytyneessä rikollisryhmässä.
Poliisi on lisäksi paljastanut yli 300 epäiltyä suomalaista rahanpesijää.