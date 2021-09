Suomalaiset ja virolaiset rikolliset kaappasivat satojen ihmisten pankkitiedot huijausviesteillä – ottivat lainoja yhteensä 375 000 eurolla

Helsingin poliisi on saanut valmiiksi laajan petosvyyhdin tutkinnan. Tapauksissa satojen yksityishenkilöiden pankki- ja henkilötietoja, on kaapattu ja heidän nimissään on haettu lainoja rahoitusyhtiöiltä. Epäillyt ovat saaneet henkilöiden pankkitunnukset haltuunsa huijausviesteillä.