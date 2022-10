Suuri valepoliisivyyhti oikeudessa: Vanhuksilta huijattiin yli 700 000 euroa – näin uhrit valikoitiin

Syytettyjä on tänään alkaneessa oikeudenkäynnissä 11, ja heistä noin puolta pidetään päätekijöinä. Syytteinä on muun muassa törkeitä petoksia tai sellaisen yrityksiä, rahanpesuja sekä virkavallan anastamisia.

Poliisi kertoi aiemmin, jutun esitutkintavaiheessa, että kaiken kaikkiaan huijausvyyhdin uhreilta vietiin jopa yli 700 000 euroa. Noin 200 000 euroa saatiin takaisin ja palautettiin, mutta valtaosa rahoista on yhä kateissa.

Tänään oikeudessa on alettu käsitellä vasta osaa näistä rikoksista. Osa on edelleen syyteharkinnassa.

Kaiken kaikkiaan poliisin tutkimassa huijausvyyhdissä on ollut kymmeniä uhreja. Tapauksille yhteistä on, että huijauspuheluiden kohteeksi joutui vanhuksia. Uhreja on eri puolilta Suomea.