Useampi matkustajalaiva jää satamaan tänään ja huomenna – näin tukilakko vaikuttaa risteilyalusten lähtöihin

Moni lähtö on yhä auki

Viking Linen aluksista Viking Gracen aamuyön, aamun ja iltapäivän lähdöt on peruttu tältä päivältä, iltalähtö Turusta on yhä auki. Gabriellan lähtö Helsingistä on myös auki. Rosellan ja Amorellan kaikki lähdöt on peruttu tältä päivältä.