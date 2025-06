Lakko peruu tai siirtää lennot tuhansilta Finnairin asiakkailta – näissä tapauksissa voi saada korvausta

Ilmailualan Unionin lakko peruu tuhansien suomalaisten lennot ainakin tällä viikolla. Kysyimme Finnairilta ja kuluttajaviranomaiselta, missä tapauksessa perumisesta tai myöhästymisestä voi saada korvauksia.

Lentokenttähenkilökunnan ja työantajajärjestö Paltan kiista työehdoista peruu jälleen tällä viikolla ison määrän lentoja.

Finnair kertoi maanantaina, että keskiviikkona 2. heinäkuuta toteutuvat työtaistelutoimet peruvat noin sata lentoa ja vaikuttavat noin 7000:n asiakkaan matkasuunnitelmiin.

Lentoyhtiö sanoo olevansa suoraan yhteydessä asiakkaisiin, joita muutokset koskevat. Taustalla on Ilmailualan Unioni IAU:n ja Palta kuukausia jatkunut vääntö työehdoista.

MTV Uutiset kysyi Finnairilta ja Kilpailu- ja kuluttavirastosta (KKV), missä tapauksessa lentojen perumisesta voi saada korvausta.

Finnair: Korvaushakemukset käsitellään tapauskohtaisesti

Lentojen peruuntuessa matkustajat voivat hakea EU-maiden käytännön mukaisesti vakiokorvauksia, kun tietyt ehdot täyttyvät. Korvauksia voi saada, kun lento viivästyy vähintään kolme tuntia. EU:n ulkopuolelle suuntautuvissa tai sieltä tulevissa lennoissa vähimmäisaika on neljä tuntia.

Oleellista on kuitenkin se, mistä syystä lennot perutaan. Lentomatkustajien oikeuksia sääntelevän asetuksen mukaan lentoyhtiön oman henkilökunnan lakko on käytännössä aina pätevä syy saada korvauksia.

Sen sijaan kolmannen osapuolen, kuten lentokenttähenkilökunnan, työtaistelun kohdalla on useita poikkeussääntöjä.

– Työtaistelutoimista johtuvat tilanteet voivat olla hyvin erilaisia, ja näissäkin tapauksissa korvaushakemukset käsitellään tapauskohtaisesti, toteaa viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist.

Hänen mukaan korvauksen maksamiseen vaikuttaa esimerkiksi viivästyksen kesto, uudelleenreitityksen löytyminen sekä se, onko viivästyksen taustalla poikkeuksellinen olosuhde.

– IAU:n työtaistelu ei ole poikkeuksellinen olosuhde. Häiriötilanteen syystä riippumatta Finnair korvaa aina asiakkailleen kohtuullisen huolenpidon tilanteessa, jossa matka on jo alkanut, Tallqvist sanoo.

Toisin sanoen, Finnairilta voi hakea korvauksia matkan viivästymisestä, jos lento viivästyy riittävästi.

Alle 1500 kilometrin pituisilla lennoilla vakiokorvaus on 250 euroa, yli 500 kilometrin pituisilla lennoilla 300–600 euroa riippuen lennon määränpäästä ja lentomatkasta.

Kuluttajaviranomainen: Poikkeuksia vakiokorvaukseen on edelleen liikaa

IAU:n lakkojen ja Finnairin oman henkilökunnan työtaistelutoimien kohdalla yhtiö on maksanut korvauksia myöhästymisistä asiakkailleen.

Sen sijaan yleisesti lentoyhtiöiden käytännöt ovat kirjavia.

Keskeinen syy on EU:n sääntely, joka antaa lentoyhtiöille laajan mahdollisuuden vedota juuri poikkeuksellisiin olosuhteisiin.

Ryhmäpäällikkö Annina Huolman Kilpailu- ja kuluttajavirastosta toteaa, että viivästyksistä maksettavat vakiokorvaukset ovat aiheuttaneet paljon riitoja. Hän kommentoi asiaa yleisellä tasolla.

– EU-tuomioistuimen ratkaisukäytännön mukaan korvauksia maksetaan, kun kyse on lentoyhtiön henkilökunnan lakosta. Jos kyse on taas kolmannen osapuolen, kuten lennonjohdon lakosta, on tämä katsottu poikkeukselliseksi olosuhteeksi, minkä seurauksena korvausta ei ole tarvinnut maksaa, Huolman toteaa.

EU:ssa on parhaillaan käynnissä lentomatkustajien oikeuksien uudistus, jossa ehdotetaan muutoksia nykyiseen vakiokorvauksia koskevaan sääntelyyn. Huolman pitää ongelmallisena, että jatkossakin viivästyskorvauksille ollaan määrittelemässä useita poikkeuksia, joita arvioidaan tapauskohtaisesti.

– Onko sitten lintutörmäys tai lentokoneen renkaan puhkaissut ruuvi poikkeuksellinen syy, katsotaan aina tapaus kerrallaan, hän sanoo.

Kuluttajaviranomaisen näkemys on kuitenkin, että vakiokorvauksiin liittyvän lainsäädännön pitäisi olla selkeämpää, jotta kuluttajat voisivat hakea korvauksia vaivattomasti. Nyt näin ei usein ole.

Huolman sanoo, että kuluttajaneuvontaan tulee aiheesta paljon yhteydenottoja. Epäselvissä tapauksissa kuluttaja voi viedä asiansa kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Tuhannet asiakkaat ovat jo siirtäneet lentojaan vapaaehtoisesti

Koska Finnair katsoo, että IAU:n lakot eivät ole poikkeuksellinen olosuhde, voi asiakas hakea viivästyksestä korvausta. Lisäksi yhtiö kertoi jo kesäkuun lopulla, että asiakkaat voivat vaihtaa lakkopäiville osuvat lentonsa maksutta toiselle päivälle.

Yhtiön mukaan moni asiakas on jo siirtänyt lentojaan vapaaehtoisesti.

– Olemme antaneet asiakkaille mahdollisuuden siirtää jo ennakkoon lentoaan pois ilmoitetuilta lakkopäiviltä, ja tuhannet asiakkaat ovat tarttuneet tähän mahdollisuuteen, sanoo viestintäjohtaja Tallqvist.

Samalla hän lisää, että yhtiöllä on päivittäin jopa 370 lentoa, joilla matkustaa parhaimmillaan jopa 40 000 matkustajaa. Siksi vapaaehtoisesti muutettujen tai uudelleen reititettyjen lentojen kokonaismäärää on vielä vaikea arvioida.

– Olemme kuitenkin pystyneet kaikkina lakkopäivinä operoimaan päivästä riippuen noin kaksi kolmasosaa lennoista, Tallqvist toteaa.

IAU on ilmoittanut työtaistelutoimista, jotka on tarkoitus toteuttaa keskiviikon ohella perjantaina 4. heinäkuuta ja maanantaina 7. heinäkuuta.

Työtaistelutoimet jatkuvat myös 16., 18., 21. ja 23. heinäkuuta, mikäli osapuolet eivät pääse neuvottelutulokseen.

