Analyysi: Lentoliikenteen farssi meni jo sekoilutasolle – Palta sai tietää uudesta käänteestä MTV:n toimittajalta

IAU ja Palta eivät ole edelleenkään pääsemässä sopuun työehdoista, joten lentokenttähenkilöstön lakot ovat jatkumassa. Sovittelussa vaikutti tänään olevan jo sekoilun makua, kirjoittaa MTV Uutisten politiikan ja talouden toimittaja Ossi Rajala.

Palvelualojen työnantajajärjestö Palta tiedotti tänään lupaavasti antaneensa kokonaisesityksen työriidan ratkaisuksi.

Lentoliikenteen maahenkilöstön työehdoista on väännetty kuukausitolkulla ja erityisesti Finnair ja sen matkustajat ovat kärsineet lakoista.

Tiedotteessa todettiin kuitenkin nopeasti, että IAU olisi heti tyrmännyt Paltan ratkaisuesityksen.

– Esittämämme ratkaisuehdotus olisi ollut kokonaisuus, joka olisi tuonut alan työntekijöille tämän vuoden palkankorotukset voimaan vielä seuraavan kuukauden aikana, Paltan työmarkkinajohtaja Minna Ääri kuvaili tiedotteessa.

– Lisäksi ehdotuksessa olisi ollut muita parannuksia työehtosopimukseen, muun muassa isille palkalliset perhevapaat.

IAU kiistää

MTV Uutiset soitti IAU:n puheenjohtaja Juhani Haapasaarelle, joka kiisti hylkäyksen.

– Ei pidä paikkaansa. Olemme lähettäneet Paltan antaman esityksen omille taustaryhmillemme tutustuttavaksi, Haapasaari sanoo.

Onko siis mahdollista, että tässä olisi sovun siemen olemassa?

– Se on epätodennäköistä. Esityksessä ei ole kaikkia kaipaamiamme elementtejä ja näyttää siltä, että olisi menty yleisen linjan (palkonkorotusten taso) alle, Haapasaari jatkaa.

Näyttää siis todennäköiseltä, että IAU tulee Paltan esityksen vielä hylkäämään. Ammattiliiton oma vastatarjous on kuitenkin mahdollinen.

Paltalle tuli yllätyksenä, että IAU edes tutustuu esitykseen. Harkinta selvisi Paltalle, kun MTV Uutiset kertoi tilanteesta tarkemmin haastattelussa.

– Meidän käsitys tänään sovittelussa oli se, että IAU heti tyrmäsi esityksemme. Olen iloinen nyt kuullessani, että he esitystä käsittelevät. Kiitos tiedosta, työmarkkinajohtaja Ääri totesi haastattelussa.

Mikä on sovittelun laatu?

Sovittelutapaamisten laadusta ei kerro kauhean hyvää se, jos osapuolet tarvitsevat mediaa jälkikäteen toistensa ymmärtämiseen. Kuinka sekavaa sovittelu on ollut?

IAU:n Haapasaari kertoo haastattelussa, että tämän päivän sovittelun olosuhteet olivat kehnot.

– Meillä oli tänään sovittelu Teams-yhteydellä ja sivutoiminen sovittelija ajoi kokouksen aikana autoa. Palta antoi heti alussa esityksensä ja viestitti, että se on nyt tässä. Menettelytapa oudoksutti. Sovittelu vaikutti tänään farssilta, Haapasaari kritisoi.

Haapasaari pitää teoreettisesti mahdollisena, että ensi maanantaille tulossa oleva lakko voidaan ehkä välttää.

Palta pitää toistaiseksi varmana, että sekä huomisen perjantain että ensi maanantaina lakot toteutuvat.

Finnair joutunee näin jatkamaan lentojen perumisia lakkopäivinä.

Sovittelun on tarkoitus jatkua maanantaina.

IAU on antanut lakkovaroitukset myös päivämäärille 16., 18., 21. ja 23. heinäkuuta.

Parempaa yritystä tarvitaan

Toivottavasti sovittelussa saadaan parempaa yritystä aikaan. Toistaiseksi on vaikuttanut siltä, että lakkoja ei yritä yksikään osapuoli tai sovittelija kunnolla pysäyttää.

Kompromissia ei synny niin kauan, kun kaikki istuvat poteroissaan.

– Paltan hallitus on päättänyt, ettei yleisen linjan yli mennä ja IAU:n hallitus on päättänyt, että yleisen linjan yli pitäisi mennä. Siinä on neuvottelijoilla ja sovittelijalla aika vaikea tilanne, IAU:n Haapasaari summaa.

Kiistan ytimessä on se, että IAU hakee yleistä linjaa suurempia palkankorotuksia, koska lentoalalla sovittiin koronakriisin aikana muita aloja alemmista palkankorotuksista.

Palta ei puolestaan suostu menemään yli yleisen linjan, joka on noin kahdeksan prosentin palkankorotukset kolmelle vuodelle.

Tulossa olevista lakoista kärsivät Finnair ja sen matkustajat.

Osapuolten kannattaisi ehkä kohta miettiä matkustajien ja työpaikkojen lisäksi sitä, minkälainen merkitys Finnairin yhteyksillä on Suomelle.

Koronakriisissä oma lentoyhtiö päätettiin pelastaa, koska ilman sitä yhteydet maailmalle olisivat kehnot. Taloudelle kehnot yhteydet tietäisivät hallaa.

Tämän päivän etä-sovittelun sekoilu välittää kuvaa siitä, ettei yritystä kiistan ratkaisemiseen ole kenelläkään vielä tarpeeksi, vaikka panokset ovat kovat.