Huomioi nämä asiat, jos jättilakko alkaa: 300 lentoa joudutaan perumaan, osa matkustaja-aluksista jää satamiin, bussit eivät kulje

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT on ilmoittanut tukevansa Postin työkiistaa vuorokauden mittaisella tukilakolla, joka alkaa maanantaina 25.11. klo 03.00. Jos myötätuntotyötaistelu toteutuu, sillä on merkittävä vaikutus pääkaupunkiseudun eli HSL-alueen bussien liikennöintiin. HSL-alueen U-linjoihin työtaistelu ei tämänhetkisen tiedon mukaan vaikuta.

– Jos saadaan vain enemmän ihmisiä töihin palvelukeskukseen ja samalla tietysti kehoitamme autoja olemaan ulkona ja saatavilla mahdollisimman hyvin. Meillä on reilu 1200 autoa. Ihan sellaisia määriä ei saada liikenteeseen, mutta mahdollisimman paljon. Mutta ilmassa on vielä paljon kysymyksiä tilanteen osalta, Kantonen kertoo.

Mahdollisten tukilakkojen vaikutukset lentoliikenteeseen



Finnair on perunut lentoja

Yhteensä 24 yksittäistä lentoa on peruttu tältä illalta ja maanantaiaamulta, ja perumiset koskevat noin tuhatta asiakasta. Kahdeksan meno-paluulentoa on peruttu, ja näistä kaksi on kaukolentoja ja loput kotimaan lentoja. Sen lisäksi on peruttu kahdeksan maanantaiaamun paluulentoa.