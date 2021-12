Tallink Siljan Megastar-matkustajalaiva hajosi lähdettyään Tallinnasta – kaikki aluksen lähdöt peruttu

Laiva joudutaan hinaamaan takaisin Tallinnaan, jonne sen on ollut määrä saapua kello 11:een mennessä. Kyydissä on ollut varustamon mukaan vajaat 400 matkustajaa.

– Laivalla on ilmeisesti ollut sähkökatkos, joka on vaikuttanut automaattiseen ohjausjärjestelmään, viestintäjohtaja Marika Nöjd Tallink Siljalta kertoo.

– Matkustajien tiloissa sähköt eivät ole katkenneet, ja heillä on ollut kaikki hyvin. Matkustajille on tarjottu aamiaista ja heistä on pidetty huolta.