Ruotsinlaivat porskuttavat taas korona- ja sotakurimuksen jälkeen – näin Tallinkin ja Viking Linen kova tulos syntyi: "Emme käytä venäläistä kaasua"

Tämä on Tallink Siljan laivojen tilanne nyt Victoria I on juuri palannut takaisin Tallinnaan ja odottaa päätöksiä tulevaisuudesta. Syyskuun aikana selviää lisää laivan tilanteesta. Laiva oli vuokrattuna majoituskäyttöön Skotlannissa.

Silja Europa on vuokrattuna vuoden loppuun asti majoituskäyttöön Hollantiin.

Galaxy I on vuokrattuna 19.10.2023 asti majoituskäyttöön Hollantiin. Syyskuun aikana tehdään päätöksiä jatkosta.

Star on vuokrattuna Irlantiin 2.5.2023 alkaen pitkäaikaisella kahden vuoden (plus kahden vuoden jatko-optiolla) sopimuksella.

Isabelle on vuokrattuna 1.7.2023 alkaen monivuotisella sopimuksella + ostomahdollisuudella Kanadaan.

Romantika on ollut vuokrattuna maaliskuusta 2022 alkaen kolmen vuoden (plus kahden vuoden jatko-optio) Hollanti-Norja-reitille

Lisäksi Atlantic Vision (entinen Superfast) on ollut vuokrattuna vuodesta 2008 alkaen Kanadaan.