Näin maanantain tukilakot näkyisivät maalla, merellä ja ilmassa – matkustajalaivoja jäämässä satamiin, lentojen perumisista ei vielä tarkkaa tietoa

Helsingin Seudun Liikenne (HSL) kehottaa matkustajia käyttämään lähijunia, metroa ja raitiovaunuja, jotka tällä tietoa liikennöivät maanantaina normaalisti. HSL ennakoi, että Helsingin liikenne voi ruuhkautua, jos bussilakon toteutuessa liikenteessä on tavallista enemmän henkilöautoja ja takseja.

Vaikuttaa myös lentoliikenteeseen

Ilmailualan Unioni IAU:n tukilakko on vaikuttamassa maa- ja catering-palveluihin sekä asiakaspalveluun Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Finnairin viestinnästä kerrotaan, että yhtiö on asiakkaisiin yhteydessä, jos maanantain lentoihin tulee muutoksia. Yhtiö on tarjonnut mahdollisuutta aikaistaa matkustamisajankohtaa, jos asiakas haluaa välttää mahdollista lakkopäivää. Perjantaina puoliltapäivin yhtiön viestinnästä ei kuitenkaan osattu sanoa, kuinka moni matkustaja on tähän mahdollisuuteen tarttunut.